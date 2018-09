Tre ferske Lotto-millionærer lørdag kveld

Lørdag 8. september fikk vi tre ferske Lotto-millionærer. Til hver av dem tikker det inn 4.803.290 kroner på bankkontoen.

Dette er de nybakte millionærene:

• Mann fra Stordal (Møre og Romsdal)

• Mann fra Bergen (Hordaland)

• Kvinne fra Namsos (Trøndelag)

Vi gratulerer alle vinnerne!

Vinnertallene

Dette er lørdagens vinnertall: 33-12-5-15-10-19-14

Tilleggstall: 7

Det blir Supertrekning neste uke!

Neste uke er det nok en gang ca. 14 millioner kroner i førstepremiepotten i Lotto.

Lørdag 15. september er det dessuten Supertrekning. I tillegg til den vanlige Lotto-trekningen, trekkes det nemlig ut rundt 34 tilfeldige spillere som vinner 1 million kroner hver - uten å ha ett eneste riktig tall!

Alt du trenger å gjøre for å være med i Supertrekning i Lotto er å levere en Lotto-kupong før lørdag 15. september.

• Spill Lotto for å bli med i trekningen

(Vinnersjansen for førstepremien i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i Supertrekningen er ca. 1:5,5 mill. per rekke)