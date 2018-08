Tre heldige Lotto-vinnere sikrer seg 4,6 millioner hver

Denne lørdagen prikket tre heldige Lotto-spillere inn de sju rette tallene. Dermed ruller det inn over 4,6 millioner til hver av dem. Én vinner kommer fra Bergen, én i fra Ålesund og den siste heldige er i fra Lindås.

Følgende tallrekke ble trukket lørdag 25. august:

1 - 3 - 10 - 19 - 20 - 25 - 30

Tilleggstall: 31

Halvparten av lørdagens Lotto-overskudd går til DNTs bursdag

Stortinget har vedtatt dette i forbindelse med at Den norske turistforenings hyttefond ferier 150 år. Jubileumsgaven utgjør ca. 15 millioner kroner, og disse pengene får bein å gå på, skal vi tro DNT.

- Denne gaven gir oss mulighet til å ruste opp flere hytter, blant annet Kobberhaughytta i Nordmarka, sier Jan Erik Reiten, eiendomssjef i DNT Oslo og Omegn.

Hele Norsk Tippings overskudd går årlig til gode formål, og humanitære og samfunnsnyttige formål mottar 18 prosent av midlene. DNT-jubileet gjør likevel denne lørdagen litt spesiell.

