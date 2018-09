Trekker 34 helt nye millionærer

Fire ganger årlig gjennomføres det en ekstra Supertrekning hvor det trekkes ekstra mange millionærer i Lotto i tillegg til den ordinære hovedtrekningen. Og neste supertrekning er 15. september.

Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning og foregår sammen med Lottos hovedtrekning.



Denne gangen er det 34 millioner i potten , og det trekkes derfor 34 vinnere som får en million kroner hver.

En rekke = et "lodd"

Alle Lotto-rekker innlevert mellom 23. juni og 15. september er dermed med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.



Jo flere Lotto-rekker du spiller, jo flere deltagelser får du i Supertrekningen. Spiller du for eksempel en femukerskupong med ti rekker, har du sikret deg 50 deltagelser i trekningen.



Det er ikke mulig å kjøpe deltagelse i bare Supertrekningen i og med at dette er en ekstratrekning som er inkludert når du kjøper Lotto.

Vil du være med? Spill Lotto her!



I tillegg til de rundt 34 ekstra Lotto-millionærene, vil som vanlig spillerne som klarer å prikke inn sju rette dele førstepremiepotten på ca. 14 millioner kroner.

Husk Grasrotandelen

Som grasrotgiver kan du velge et lag eller forening en forening som får sju prosent av din spillerinnsats, uten at det går utover din premie eller dine vinnersjanser.

(Sannsynligheten for å bli trukket ut som Joker-kandidaten er ca. 1:350.000 på onsdag og ca. 1:550.000 på lørdag. Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke.)

Her kan du levere kupong