Trodde det var telefonsvindel - viste seg å være Norsk Tipping

Det var en mann fra Fredrikstad som ble trukket ut som Joker-kandidat onsdag 14. mars, men verken den kvelden eller torsdag formiddag svarte mannen på telefonen.

Torsdag ettermiddag tok han imidlertid kontakt med Norsk Tipping, etter selv å ha funnet ut at han var vinneren av 1.274.000 kroner.

- Du skjønner, jeg trodde det nummeret dere ringte fra, var noe telefonsvindel eller sånn, så jeg ville ikke svare, sa mannen.

Hacking?

Og ikke nok med det.

Mannen hadde gått inn på norsk-tipping.no torsdag morgen for å sjekke kupongen, men kunne ikke tro det han så.

- Det sto at jeg hadde vunnet 1,2 millioner kroner. Det var jo ikke til å tru, så jeg var helt overbevist om at sida var hacka og at det bare var tull, lo mannen da han hadde fått roet seg ned og fått bekreftelsen fra oss på at han hadde vunnet.

- At det går an. Jeg hadde aldri i verden trudd jeg skulle kunne vinne så mye, men det er jo veldig moro, sa den glade Fredrikstad-mannen.

Mannen ble oppringt fra 625 60 000, som er nummeret Norsk Tipping ringer storvinnere fra. Så det er det bare å lagre som "Telefonen fra Hamar".

Fem rett ned

Det var altså datamaskinen Embla som måtte gjøre opp/ned-valgene for østfoldingen under trekningen. Det gjorde hun ut fra disse fem tallene:

5 - 9 - 9 - 8 - 7

Det betydde fem logiske valg ned - og det fikset Embla helt fint, og nå er 1.274.000 kroner på vei til Østfold. Fredrikstad-karen spilte for øvrig Joker hos Kiwi Vesterøy på Hvaler fredag 9. mars.