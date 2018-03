United ble fristet av Liverpools stortalent

Liverpool-talentet Trent Alexander-Arnold fikk sin debut fra start i Premier League sist sesong da Liverpool gjestet Manchester United.

Backen, som av mange også ansees som en framtidig midtbanespiller, er spådd en meget lovende framtid og når Liverpool lørdag igjen gjester United på Old Trafford, er han også en av få lokale spillere.

Alexander-Arnold har fått sitt store gjennombrudd i Liverpool-trøyen denne sesongen og scoret blant annet et vakkert frisparkmål borte mot Hoffenheim i Champions League-kvalifiseringen. I ligakampen hjemme mot Swansea scoret han også sitt første ligamål. Et mål som av mange eksperter ble sammenlignet med det Steven Gerrard gjorde som ung.

- Vi fikk klar beskjed

Ifølge Manchester Evening News var faktisk Manchester United en annen klubb som tidlig fikk øynene opp for den unge spilleren. Onkelen til Liverpool-talentet, John Alexander, jobbet nemlig i klubben og tidligere spiss og akademisjef i United, Brian McClair, så raskt at Alexander-Arnold hadde stort potensial.

- Vi så ham da han spilte en U14-kamp på Carrington (Uniteds treningsanlegg) for Liverpool. Jeg tenkte dette var en god spiller, hvem er han? forteller McClair i et intervju med Manchester Evening News.

- Men selv om onkelen hans jobbet i klubben, skjønte vi raskt at vi aldri kunne få ham. Søsteren er Liverpool-fan, og hele familien var Liverpool-fans. Det var ikke aktuelt for ham å forlate Liverpool. Det fikk vi klar beskjed om ganske raskt, forteller den tidligere spissen videre.

Jaktet av flere

McClair avslører at en rekke klubber ønsket seg stortalentet.

BLE IMPONERT: Brian McClair så Trent Alexander-Arnold spille på U14-nivå og lot seg imponere av spilleren.

- Chelsea forsøkte å hente ham, Manchester City ville også ha ham, men beskjeden fra familien var at de holdt med Liverpool og gutten skulle spille for Liverpool. Dermed var det avgjort, forteller skotten.

19-åringen selv ble nylig intervjuet av magasinet FourFourTwo og der snakket han blant annet om hvordan han først fikk sjansen for de røde.

Alexander-Arnold ble hentet til klubbens ungdomsakademi som 6-åring, i 2004, og har gått gradene i klubben fram til gjennombruddet.

Det var likevel tilfeldigheter som gjorde at høyrebacken fikk sjansen til å vise seg fram og senere sikre seg en plass på klubbens akademi.

Loddtrekning

Det var nemlig beinhard kamp om plassene og kun et fåtall guttunger fra Alexander-Arnolds alderstrinn fikk nettopp den muligheten.

- Det var ikke plass til alle fra klassen min som ønsket muligheten til å vise seg fram for Liverpool. Alle ville dra, så det ble loddtrekning. Vi la lapper i en hatt og trakk de som skulle få sjansen, sier 19-åringen.

- Heldigvis, så ble mitt navn trukket opp. Jeg dro, med et stort smil om munnen, som jeg alltid hadde, og etter økten så ønsket speideren fra Liverpool å snakke med moren min. Hun ble spurt om hun kunne ta meg med til akademiet to-tre ganger i uken, forteller Liverpool-spilleren.

Slik gikk det til at Alexander-Arnold sluttet seg til Liverpool og han ble senere kaptein på både U16-laget og U18-laget til klubben.

- Når muligheten byr seg, må du ta den. Litt uten å vite det, så gjorde jeg det, men på den tiden var dette bare en ekstra sjanse til å få spilt litt mer fotball for meg, sier 19-åringen til fotballmagasinet.

- Min drøm

Han legger ikke skjul på at det å spille for Liverpool er en drøm som har gått i oppfyllelse og han har fulgt laget tett helt siden han var guttunge.

- Jeg var en av de barna som sto utenfor treningsanlegget og kikket over gjerdet når A-laget trente. Når du er ung, og bor så nærme treningsanlegget, så blir spillerne der dine helter. Det å få et lite glimt av dem, var helt utrolig, forteller Alexander-Arnold.

- Jeg husker at hele familien samlet seg hos oss i 2005, for å se Champions League-finalen. Etter den kvelden, har det alltid vært min drøm å vinne et trofé med Liverpool, og feire på samme måte som spillerne gjorde den kvelden, avslutter Liverpool-talentet.

P.S. Da FourFourTwo nylig satte opp sin liste over de 100 beste tenåringene i verden, hadde de Alexander-Arnold på niendeplass.