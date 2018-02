Valgte LSK. Men Thomas Lehne Olsen kunne tjent seg rik i Russland

MARBELLA (Nettavisen): Tidlig i vinter gikk Lehne Olsen ut og var ærlig om at ønsket seg vekk fra Tromsø. Moelv-gutten ønsket seg hjem til Østlandet, og raskt meldte flere klubber sin interesse for spissen.

Nå har han signert en fireårskontrakt med Lillestrøm, men det var langt fra sikkert at han skulle ende opp på Åråsen.

- Det var interesse fra Danmark og Russland, forteller Lehne Olsen til Nettavisen.

Kunne tjent millioner

Den russiske klubben hadde tatt kontakt med Lehne Olsens agent, og han tok igjen kontakt med spissen for å høre om han var interessert.

Klubben, som holder til i den russiske toppligaen, forespeilet angrepsspilleren en millionlønn som kunne ha sørget for at spissen kunne ha sikret seg økonomisk for resten av livet.

- Det kunne jeg. Skulle jeg kun gått etter pengene, så kunne jeg gått dit, men jeg var veldig opptatt av trivsel, og da ble valget som det ble, smiler Lehne Olsen.

Enig med LSK - fløy til Spania i Tromsø-klær

Det var først forrige søndag det virkelig løsnet for Lehne Olsen med tanke på en overgang vekk fra Tromsø.

Dagen etter satt han på flyet til Spania og Marbella, som Tromsø-spiller, men i visshet om at Lillestrøm og Tromsø hadde kommet til enighet om en overgangssum.

Lehne Olsen var også muntlig enig med Åråsen-klubben om en fireårskontrakt.

Det hele gikk veldig fort, forteller den ferske Lillestrøm-spilleren. Kun tre av lagkameratene i Tromsø visste at han var enig med Lillestrøm, nemlig Gjermund Åsen, Christian Landu Landu og Mushagalusa Bakenga Joar Namugunga, som han delte leilighet med i ishavsbyen.

- Følte du at du lurte de andre lagkameratene dine på vei nedover, ved å ikke si noe om overgangen?

- Jo, på en måte. Men samtidig har de visst om at jeg ville tilbake til Østlandet, med mindre det dukket opp noe veldig interessant utenfra. Det var en tøff avgjørelse, men samtidig så er jeg veldig fornøyd med å være her nå, svarer Lehne Olsen.

Ved ankomst Marbella og Tromsøs spillerhotell, fortalte han imidlertid om overgangen under lagets middag.

- Å si ha det til lagkameratene da vi kom fram, det var tungt. Da hadde jeg klumpen langt oppi halsen.

Negative meldinger

Åpenheten om at han ønsket seg vekk fra Tromsø hadde sin pris. Han mottok både positive og negative reaksjoner fra folk rundt klubben.

- Det var noen som var negative, selvsagt. Noen mente det var for tynn forklaring at jeg ville hjem til kjæresten, men det er en liten del av dette her. Det må du regne med, at noen er positive og noen er negative. Sånn er det når noen ønsker å forlate klubben. Men når det er sagt, så har jeg hatt en veldig fin tid i Tromsø i de to årene jeg har vært der. Det er de som har gjort meg til den jeg er i dag, og at jeg har tatt et steg opp, sier han.

Nå har han overtatt draktnummer ti på Åråsen. Et draktnummer det naturligvis fører en del press ved å spille med.

Spillere som Tom Lund, Ståle Solbakken, Robert Koren og Tom Sundby, for å nevne noen, har alle spilt med draktnummer ti for Lillestrøm.

- Jeg fikk det samme spørsmålet da jeg signerte for Tromsø, for da tok jeg over tieren som målkongen i Eliteserien, Sigurd Rushfeldt hadde hatt. Jeg synes ikke det er noe press. Det er morsomt å ha tieren, og jeg har alltid likt nummeret. Historien bak tieren er noe annet, men jeg vil gjøre alt jeg kan for å leve opp til de som har hatt den.

