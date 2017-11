Vant 300.000 kr på ellevill oddskupong

Det er ikke ofte oddsbonger på over 1000 i odds går inn, men søndag ble det fullklaff for en spiller som leverte en seksling hos Norsk Tipping.



Kupongen bestod av eliteseriekamper med odds fra 1,85 og 4,95, og den samlede oddsen var på 1176,13. Etter at 18.00-kampene var ferdigspilt, hadde mannen fem av seks kamper inne, blant annet Stabæks utrolige 5-0-seier borte mot Odd og den overraskende 2-1-seieren til nedrykkslaget Viking mot medaljekandidaten Sarpsborg.

Dermed gjenstod det «bare» hjemmeseier til Aalesund, som ikke hadde vunnet en kamp på evigheter, mot gullvinner Rosenborg i kveldskampen. Det så mørkt ut da Nicklas Bendtner scoret på straffe ti minutter ut i andre omgang, men mål av Mos og Edwin Gyasi gjorde at Aalesund snudde kampen og tok tre livsviktige poeng.

Slik ser vinnerbongen ut.



Vi vet ikke om jubelen var størst i Aalesund eller i oddsspillerens hjem, men med en innsats på 250 og odds på over 1177, kom årets julaften tidlig for den heldige mannen.

- Det er ren tilfeldighet, egentlig. Det er sånn kupong som aldri går. Men da jeg så at alle kampene som begynte 18.00 hadde gått inn, måtte jeg ta meg en liten luftetur, forteller han til Norsk-Tipping.no.

- Helt fantastisk at den gikk inn!

