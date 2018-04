Vant 4,1 milliarder, men fortalte det ikke til mamma

Det er mange av oss som drømmer om den store gevinsten. Den som skal forandre hverdagen, betale lånene eller la oss faktisk gjøre som reklamen sa en gang: Være litt annerledes enn alle andre.

Akkurat det sier vinneren av 4,1 milliarder kroner rett før påske også, Richard Wahl som han heter. Han vil bruke pengene på å hjelpe andre.

Likevel unnlot han å fortelle det til sin mor etter at han fant ut at han hadde vunnet premien. Under hele påskehelgen sa han ingenting til noen, og da hans mor ringte spurte hun direkte om hun visste hvem som hadde vunnet.

- Nei, det vet jeg ingenting om, svarte Wahl til sin mor.

Sannsynligheten for at han skulle vinne var 302,575,350 til 1, men likevel fortalte han det altså ikke til sin mor før etter at han hadde meldt kunne fra til lotterimyndighetene i New Jersey om at han hadde vinnerloddet.

Wahl skal bruke pengene på en 1963 Corvette, samt hjelpe familie og venner. I vår fattige forståelse av mattematikk vil vi si at han kan hjelpe ganske mange venner og famlie.

Denne uken var det en nordmann som vant 319 millioner, se han få beskjeden under:

I Norge kan man også holde gevinster hemmelig for sin mor, men siden alle spill er registrert må man ikke melde seg på et kontor for å få pengene. Du kan sjekke her om du er registrert på nett.