Vant 4,4 milliarder, får lov til å være anonym

Kvinnen som kjøpte vinnerloddet i januar gikk rettens vei for å unngå at navnet hennes gikk offentlig. Advokaten hennes argumenterte for at hun fryktet for egen sikkerhet, samt at hun ville unngå forespørsler fra fremmede om å dele pengepremien.

Reglene sier at vinneren av store premier må bli omtalt og offentliggjort for å sikre en rettferdig fordeling av premien, og at vinneren ikke er tilknyttet noen i lotteriet.

Retten fastslo at kvinnen kan forbli anonym da offentliggjøring av navnet hennes kan utløse en såkalt invasjon av privatlivet.

Dommeren avslo staten sin påstand at å offentliggjøre navnet vil forsterke lotteri-kommisjonen sin legitimitet. Han sa det var ingen bevis på at korrupte handlinger har blitt begått av kommisjonen og at trekningen uansett foregikk i Florida.

Kvinnen som vant har allerede donert nærmere 2 millioner kroner til Girls Inc som kjemper for myndiggjøring av unge kvinner, og End 68 hours of Hunger som tilbyr måltider for skolebarn i helgene.