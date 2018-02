Vant 4,4 milliarder kroner, men gjorde kjempetabbe

De største pottene på lottospill verden rundt kan bli særdeles store. I USA vant en kvinne i New Hampshire rundt 4,4 milliarder kroner på Powerball.

Folk flest hadde sannsynligvis ikke tenkt så mye på eventuelle problemer som kunne oppstå med så mange penger på konto, men kvinnen gjorde det hun nå mener er en stor tabbe melder USA Today.

Spill uregistrert



I USA er nemlig reglene slik at alle spill som gjøres skjer uregistrert. Det betyr at selve kupongen er kvitteringen på spillet, og denne kvitteringen må signeres for å få ut pengene. Lovene tilsier også at navnet da blir offentliggjort.

Det er tabben kvinnen mente hun har gjort, fordi hun ønsker å fortsette sitt gamle liv med å gå i butikken eller være med på sosiale sammenkomster. Skulle hun forblitt anonym måtte hun nemlig ha overdratt kvitteringen til en advokat som kunne gjort hele prosessen anonymt.

Slik ser forresten trekningen ut i USA:

Vil være anonym



Den ukjente kvinnen vant premien 6.januar, men har foreløpig ikke fått pengene fordi hun ønsker å forbli anonym. Retten skal avgjøre om hennes navn kan holdes utenfor media og offentligheten senere denne måneden.

I Norge er det slik at Lotto-vinnere selv bestemmer om de ønsker sitt navn offentliggjort. I tillegg skjer alle spill på både Norsk Rikstoto og Norsk Tipping registrert slik at det ikke er nødvendig å beholder kvitteringen for å få premien.