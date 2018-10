Vant Eurojackpot med nybegynnerflaks!

- Åssen skal jeg takle dette da? Guri malla!

Ettersom hun ikke kjente igjen nummeret tok hun ikke telefonen før på andre oppringing.

- Jeg ville først ikke ta telefonen, siden jeg ikke kjente igjen nummeret. Men da det ringte for andre gang, så overtalte mannen min meg til å svare. Oioi! Nei, dette var utrolig! Jeg leverte min aller første Eurojackpot-kupong rett før klokka sju. Snakk om nybegynnerflaks!

Den heldige damen, som kommer fra Hakadal i Akershus svarte at hun ønsker å bruke premien på både oppgradering av hytta og ny konebil.

- Jeg har jo også både barn og barnebarn, så det skal nok ikke være noe problem å finne ut av hva denne premien skal brukes til, lo den blide damen.

Ikke bare ruller det inn en millionpremie på konto, hun får også med seg et reisegavekort på 100.000 kroner.

Følgende Eurojackpot-tall ble trukket ut fredag 26. oktober:

Hovedtall: 18 - 19 - 33 - 38 - 44

Stjernetall: 4 - 10

Denne fredagen var det heller ingen som prikket inn alle de riktige tallene, det betyr at førstepremiepotten neste uke vil være på hele 855 millioner kroner! Andrepremien vil også stige betydelig, og vil være på ca. 197 millioner kroner.

Spill Eurojackpot her dersom du vil være med i spillet om 855 millioner!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)