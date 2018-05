Vant luksusbil, har ikke lappen

Stian Pisani (28) fra Ulset i Bergen var innom Norsk Tippings på mobil for å tippe, men ble plutselig fristet til å skrape BilFlax.

Da han begynte å skrape, dukket det først opp én bil. Så to. Så tre! Og plutselig var han en Volvo XC60 rikere.

- Det tok noen sekunder før det gikk opp for meg at jeg hadde vunnet. Det var en deilig følelse, sa den glade vinneren til Norsk Tipping.

Stian har bare ett problem. Han har ikke lappen.

- Jeg har bodd veldig sentralt og ikke hatt så stort behov for bil. Det må jeg rett og slett gjøre noe med nå.

Slik er Flaxbilen

Årets BilFlax-bil er en ladbar hybrid som er fullspekket med utstyr og kan kjøres på strøm, bensin eller begge deler. Den har over 407 hk, er full av avansert utstyr, har et nydelig R-sport-interiør og firehjulsdrift.

BilFlax kan du skrape digitalt eller kjøpe hos din Norsk Tipping-kommisjonær. Det er nå seks biler igjen på de fysiske skrapeloddene. De digitale loddene tilbys i form av en umiddelbar trekning, slik at sannsynligheten for å vinne er den samme hver gang. Du kan prøve selv under: