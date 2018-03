Vant luksusbil på Flax i oktober, ble millionær i helga

Fem måneder etter at han skrapte frem en toppspekket Volvo på BilFlax, hadde Marius nok en gang hellet med seg. Søndag ble han nemlig 1 million kroner rikere.

- Det var like artig å vinne nå som første gang. At det går an, sier Marius Kalvik fra Tromsø og ler.

Søndag 11. mars bestemte han seg for å ta sjansen på MillionFlax med mobilen. Der dukket det ene millionsymbolet opp etter det andre.

- Det ble litt roping og skriking denne gangen også, da jeg skjønte hva som hadde skjedd. Men nå vekte jeg ikke datteren min, sier 22-åringen og sikter til forrige gang han hadde ordentlig Flax.





To gevinster på fem måneder

Vi spoler fem måneder tilbake i tid. Det er en torsdag kveld i oktober og Marius har nettopp skrapt frem tre like Volvo-symboler på et BilFlax-lodd.

Dermed vinner den sjokkerte tromsøværingen en Volvo XC90 T8 ladbar hybrid.

- Samboeren ba meg gå på gangen og roe meg ned for ikke å vekke datteren vår. Jeg har ikke hatt noe særlig vinnerlykke før, men nå slo det til, sa den glade 22-åringen da premien var et faktum.

Men Flaxen for Marius tok ingen slutt.

Kompisene mener han har gullhår

- Kompisene og kollegaene mine mener at jeg har gullhår i ræva, sier den nybakte millionæren og ler.

Livet etter den store bil-gevinsten forble forholdsvis lik som før.

- Livet har ikke forandret seg så veldig, og det tror jeg ikke det gjør nå heller, sier den jordnære vinneren, som planlegger å bruke milliongevinsten på bolig og en liten ferietur.

Selv om han har sikret seg to toppgevinster, fortsetter Marius å skrape Flax innimellom.

- Vi får se om vinnerlykken fortsetter! Det er gøy med litt spenning i hverdagen!