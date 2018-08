Vant millionpremie, men vet det ikke selv

Lørdag 11. august blir nok en litt spesiell dag for fire nordmenn som klinket til med sju rette i Lotto. Hver seg vinner de 3 486 570 kroner.

De fire vinnerne kommer fra Vest-Agder i sør, Nordland i nord, Hordaland i vest og den siste heldige millionæren kommer fra Trøndelag

6 - 7 - 9 -14 - 15 - 23 - 27

Tilleggstall: 21

Ei kvinne fra Trøndelag ble trukket ut som lørdagens Joker-kandidat. Hun svarte ikke på telefonen, og fikk dermed ikke muligheten til å være med på tv-trekningen.

Ask gjorde opp og ned-valgene for kvinnen. På det tredje tallet dukket jokeren opp, og kvinnen kan juble for en premie på hele 2.006.000 kroner.

Spørsmålet er om den unge kvinnen vet om denne gladnyheten selv? Hun har nemlig ikke tatt telefonen.

Kanskje på tide å sjekke telefonen?