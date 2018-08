Pensjonist ryddet i kjelleren - ble pantemilionær

Fredag ble en annerledes dag for pensjonisten fra Rogaland. Mens han ryddet i kjelleren fant han han en god del tomflasker, som han tok med til sin lokale Rema-butikk. Minutter etter vandret han ut av butikken som millionær.

- Jeg hadde med en plastpose med pant for rundt 60 kroner, som jeg stappet i panteautomaten. Men etter 43 kroner stoppet automaten, og det kom ut en kvittering. Da var det tomflasker for 13,50 igjen i posen og jeg tenkte av jeg like godt kunne bruke dem i Pantelotteriet, forteller mannen, som ønsker å være anonym.

Ut av automaten kom det en ekstra lang kvittering, som han ikke helt klarte å lese. Det virket som han hadde vunnet, men han skjønte ikke helt hvor mye.

- Jeg spurte en av de ansatte om han kunne hjelpe meg, og sammen skjønte vi at jeg hadde vunnet én million kroner. Det var en helt utrolig følelse, sier den heldige vinneren.

- Det var helt overveldende. Nå føler jeg meg veldig takknemlig, sier han.

Sikrer fremtiden

Pengene skal han bruke til å sikre fremtiden for seg selv og familien.

- Jeg har to barn som jeg ønsker å dele noe av gevinsten med. Og så er det er det godt å ha en del penger i reserve, sier pensjonisten.

Det er ikke første gangen han støtter Røde Kors gjennom Pantelotteriet.

- Jeg har gjort det før, men nå blir det kanskje enda oftere. Vi har fadderbarn gjennom Røde Kors, og synes organisasjonen gjør en veldig god jobb, både lokalt og internasjonalt, sier den nybakte millionæren.

Millionær nummer 59

Det var butikkansatt Lasse Nordbø på Rema 1000 Hundvåg som hjalp vinneren med å tolke pantelappen. Han synes det er moro med en pantemillionær i butikken.

- Vi måtte trippelsjekke kvitteringen, og ble ganske overrasket begge to, sier Nordbø, som selv deltar i Pantelotteriet hver dag. Foreløpig har han kun vunnet mindre beløp.

- Jeg kan jo vinne toppgevinsten en dag. Og hvis ikke, så går pengene til en god sak, sier han.

Pensjonisten i Rogaland er den 59. pantemillionæren siden Pantelotteriet startet opp for 10 år siden. I år vil lotteriet generer rundt 40 millioner kroner til Røde Kors.