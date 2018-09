Quiz: Myte eller sannhet

På lørdag er det Supertrekning hos Norsk Tipping! I tillegg til den vanlige Lotto-trekningen, trekkes det 34 ekstra Lotto-millionærer som vinner 1 million kroner hver - uten å ha et eneste riktig tall!



Alle Lotto-rekker du har spilt siden forrige Supertrekning teller som et lodd.

I tillegg har alle som deltar i quizen nedenfor sjansen til å vinne gavekort på 2000 kroner og 1000 kroner.

Husk å spill Lotto før lørdag kl 18.00!

NB! Du må scrolle i vinduet under for å være med i konkurransen. Du får vite riktig svar umiddelbart. Din e-post vil bare beholdes fram til og med trekningen er over. Etter det sletter vi alle data.

