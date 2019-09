Se video: «Du har vunnet 443,9 millioner kroner!»

«Gratulerer! Du har vunnet 443,9 millioner kroner!»

- Det må være en misforståelse, mente vinneren. Men det var det slettes ikke!

Mange drømmer om å vinne de store summene, og fredag 20. september klarte en norsk mann å prikke seg hele veien inn til førstepremien i Eurojackpot. Men hva skjer når man får nesten en halv milliard norske kroner inn på konto?

Får økonomisk og juridisk veiledning

Nordmannens premie er den største pengepremien som noen gang er blitt utbetalt i Norge. Med en så stor sum, får vinneren tett oppfølging både økonomisk og juridisk av Brækhus Advokatfirma, som er en nøytral part.

Lurer du på hvordan det hørtes ut da Norsk Tipping formidlet vinnerbeskjeden? Se videoen øverst i saken.

Vinnerens stemme er fjernet av hensyn til mannens anonymitet.

Tidenes største premieutbetalinger til alenevinnere fra Norsk Tipping

Eurojackpot: 443.9 millioner Mann2 0.09.2019

Eurojackpot: 441,3 millioner Mann 18.08.2017

Vikinglotto: 341,3 millioner Kvinne 15.11.2017

Vikinglotto: 319,3 millioner Mann 11.04.2018

Vikinglotto: 221,4 millioner Kvinne 13.03.2019

Fredag 27. september er det klart for ny Eurojackpot-trekning. Denne gangen kan du vinne ca. 100 millioner kroner om du er alene med 5+2 rette.

Lykke til!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)