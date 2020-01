Skienskvinne holdt på å gå fra milliongevinst på Pantelotteriet

- Jeg tror det fortsatt ikke, sier skienskvinnen i 60-årene et drøyt døgn etter at livet hennes ble snudd helt på hodet. En pose med panteflasker var alt som skulle til.

Lørdag i 14-tiden skulle kvinnen i 60-årene fra Skien bare en liten tur innom sin lokale butikk, Meny Liertorvet, for å handle litt.

Med seg hadde hun en pose med panteflasker som hadde tårnet seg opp hjemme.

Først pantet hun to flasker fra morens husholdning, trykket på Røde Kors-knappen, mottok lappen om «ingen gevinst», før hun så gikk i vei med å pante sine egne flasker.

Av gammel vane, vendte hun ryggen til maskinen før kvitteringen hadde blitt printet ut - sikker på at hun ikke kom til å vinne denne gangen heller.

Men så lød plutselig en fanfare...

Les også: Han skulle bare pante to poser med tomgods. Sekunder seinere var han millionær

Måtte spørre

- Det var helt uvirkelig. Jeg trodde vel først «herregud, har jeg vunnet nå?», det skjer da vel bare med alle andre enn meg. Så lurte jeg på hvor mye det var og ba gutten i kassa om å sjekke for meg. Han ble helt skjelven og virket nesten målløs, men det var én million kroner, mente han, forteller skienskvinnen til Nettavisen.

Hun syntes naturligvis det var kjempegøy å bli millionær, men sliter fortsatt med å forstå hva som skjedde - litt over et døgn etter lykketreffet.

- Det har ikke gått opp for meg enda. Men det føles egentlig veldig bra, erkjenner damen i 60-årene, som er den 79. Pantelotteri-millionæren.

Etter å ha ringt en vel så målløs ektemann, dro de to ut for å spise en på forhånd planlagt middag med fem vennepar.

- De syntes det var helt fantastisk og lurte på hvordan det gikk an. De har også trykt på knappen og alltid fått «ingen gevinst», sier hun.

Les også: Olav Thon håver inn millioner på flaskepant uten å pante

Cruise bestilt

Nå er allerede cruise-tur bestilt, mens barn og barnebarn også kan vente seg litt drypp her og der. Utenom det er skienskvinnen usikker på hva resten av pengene skal gå til.

- Jeg har ikke rukket å tenke på det, men jeg skal i hvert fall jobbe i et par år til. Så slipper jeg i hvert fall å tenke på pensjonspenger når den tid kommer, humrer hun.

Selv synes kvinnen i 60-årene at Pantelotteriet er et veldig bra konsept, hvor både Røde Kors får vel fortjente penger samtidig som plastflasker blir gjenvunnet.

FORNØYDE: Bjørn Runar Foss Sodeland sammen med assisterende butikksjef Cathrine Haraldsen på Meny Liertorvet, hvor millionen ble vunnet. Foto: Meny Foss Sodeland

I 2018 bidro Pantelotteriet med 50 millioner kroner til Røde Kors. Halvparten går til de lokale Røde Kors-lagene. Beløpet for 2019 ser ut til å gå mot 60 millioner kroner til det humanitære arbeidet.

- Dette er hele avgjørende midler for oss, sier Bjørn Runar Foss Sodeland i Telemark Røde Kors.

- Det betyr at vi kan holde en høy aktivitet, med både hjelpekorps, branngruppe, dykkere, besøkstjeneste, leksehjelp og tjenester for folk som har havnet utenfor i samfunnet. Vi har også akkurat åpnet en møteplass for ungdom, som vil få bruk for midlene vi får fra gavmilde folk gjennom Pantelotteriet, legger han til.