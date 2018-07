Skrapte frem toppgevinst på Reiseflax

Da familien var samlet på hytta delte svigerfar ut ett flaxlodd til hver. Dersom en av dem skrapte frem toppgevinsten, en premie på 100 000 kr i reisegavekort, var avtalen at de skulle reise på tur sammen.

I etterkant er nok alle hyttas medlemmer svært fornøyde med at den avtalen ble inngått. For etter at da hadde skrapte hvert sitt lodd ble det livlig på hytta!

- Gevinsten dukket opp på moren min sitt lodd! Da ble vi helt sjokka alle mann, nå blir det fellestur, sier Espen Haugvaldstad til Norsk Tipping.







Han er glad for at familien nå har fått et påskudd til å dra på fellestur.







- Det var ikke noe å si på humøret den ettermiddagen. Det er ikke så viktig akkurat hvor det blir, men vi kommer nok til enighet til slutt. Det er mye artigere å dra på tur sammen med andre enn alene! Svigerfar er også kjempefornøyd med utfallet, sier han og ler.





Vinnersannsynlighet toppremie fysisk: 1:666 720

Vinnersannsynlighet toppremie digitalt: 1:666 667

Du kan spille her.