Slår Elverum til med reprise i Bucuresti?

Onsdagens langoddsprogram bærer sterkt preg av at vi har vært inne i en landslagspause. Landskampene ble avsluttet tirsdag og klubbfotballen ruller ikke igjen for fullt før fra fredag. Det spilles dog 16-delsfinaler i Champions League for kvinner og det er første kamp som gjelder denne uken. 13 av 16 kamper spilles i dag, de tre siste spilles torsdag. Avaldsnes skal i aksjon hjemme mot Lyon og Ada Hegerberg i dag, mens Lillestrøm tar imot Zvevda i morgen. Det er ellers fem kamper fra 2. runde i Copa del Rey på menyen i kveld og det spilles en kamp i Superettan og en kamp i MLS. I tillegg er det en god del håndball på menyen.

Dinamo Bucuresti – Elverum H 1,65 (spillestopp kl 18.25)

Endelig er håndballens Champions League i gang. Elverum har fått en god start på sesongen i eliteserien. De banket Nærbø 41–31 hjemme i Terningen Arena, og de fulgte opp med å knuse Falk hele 36–19 i Horten. Nå venter mye tøffere motstand når Elverum-trener Michael Apelgren tar med seg hedmarkingene til turneringen for fjerde året på rad.

Elverum har også denne sesongen havnet i gruppe med Dinamo Bucuresti. Hedmarkingene slo rumenerne i begge oppgjørene forrige sesong, en Champions League-sesong som var langt under pari for storklubben fra den rumenske hovedstaden.

Dinamo Bucuresti har tatt grep og forsterket laget foran denne sesongen. Spesielt skal man se opp for høyrebacken, Amine Bannour og venstrekanten Hugo Descat. Bannour er stjernespilleren deres, og den som antakeligvis kommer til å dunke inn flest mål.

Descat er ny i laget, og kommer fra den franske toppserien, der han ble nummer to på toppscorerstatistikken, bak Uwe Gensheimer i fjor. Han er en kvalitetsspiller.

De har også tre tunisiske landslagsspillere, og en russer på venstrebacken som satte inn 35 mål i Champions League i fjor. I tillegg til nye, motiverte spillere, er også Dinamo Bucuresti kjent for et voldsomt tribunetrøkk når de har noe å spille for.

Hallen til Dinamo rommer om lag 2500 tilskuere, og den har en voldsom akustikk. Den kommer til å bli en heksegryte i kveld når den fylles av et fanatisk hjemmepublikum.

Elverum står foran en meget tøff oppgave. For tøff, tror jeg.

Elverum spilte treningskamp mot svenske Sävehof før sesongen, og de tapte kampen i Göteborg 34–36. Det var en smakebit på hva som venter hedmarkingene i Europa. Apelgren må kjøre inn et nytt lag. Seks nye spillere har kommet til, og syv stykker har forlatt klubben.

Sigvaldi Gudjonsson erstatter mstorscoreren Kevin Gulliksen. Endre Langaas skal forsøke å erstatte Elverum-legenden Aleksander Børresen på linjen. Simen Holand Pettersen er tenkt å erstatte Richard Hanisch, mens Alexander Westby skal fylle skoene til André Lindboe. Det er en vanskelig oppgave. Lindboe har hamret inn mål for

I tillegg kommer Lukas Sandell inn som en erstatter for Nikolaj Mehl, og Jesper Gulliksen skal inn i keeper-teamet etter at Vegard Bakken Øien dro til Nærbø.

Alle nykommerne spiller Mesterliga-håndball for aller første gang onsdag. Det kommer til å bli en real test.

Dinamo Bucuresti har i likhet med Elverum kommet godt i gang med sin sesong, og har så langt vunnet supercupen mot Constanta og også den første seriekampen mot samme lag på bortebane. Jeg tror Elverum skal få kjørt seg i den rumenske hovedstaden i kveld. 1,65 i odds på hjemmeseier er ok. Denne brukes i en dobbel.

Avangard Omsk – AK Bars Kazan H 1,80 (spillestopp kl 18.25)

Det er godt å se at ishockeyen er kommet i gang igjen. Jeg prøver å holde meg oppdatert på det som skjer i KHL, men det er tidlig i sesongen og vanskelig å vurdere lagene etter bare fire serierunder.

Avangard Omsk har fått en glimrende start på sesongen. De står med fire seire på de fire første kampene, og laget ligger på en flott annenplass i Eastern Conference i KHL.

De har scoret 17 mål og kun sluppet inn fire. Det gjør dem til både det laget som scorer mest i KHL, og laget som slipper inn færrest mål.

Omsk, som eies av Russlands største oljeselskap Gazprom Neft, har forsterket laget offensivt før denne sesongen. To av de tre mestscorende spillerne i laget så langt er nye ansikter i Omsk-laget.

Sergei Shirokov, som spilte for St. Petersburg sist sesong, er toppscorer hos Omsk. Han har fire scoringer. Maxime Talbot er kommet fra Lokomotiv Jaroslav, og han har satt pucken i nettet to ganger hittil denne sesongen.

Kazan har skuffet stort i seriestarten. Laget, som vant sluttspillet sist sesong, har spilt de fire første kampene sine på hjemmebane, men fasiten viser to tap og to seire på de fire første kampene. Det holder kun til en sjetteplass i Eastern Conference i KHL.

Kazan startet sesongen med å bli smadret av St. Petersburg i den første seriekampen, hvor de tapte 1–6. Deretter slo de Dinamo Minsk 2–0 før de gikk på et overraskende 3-5-tap mot Vityaz. I forrige serierunde vant Kazan 4–3 mot Barys Astana.

Bars Kazan er en sovende kjempe. De gikk helt til finalen i sluttspillet sist sesong, hvor de vant 4–1 mot CSKA Moskva. Jeg tror de blir sterkere utover i sesongen, men akkurat nå virker Omsk uslåelige. På hjemmebane synes jeg 1,80 på hjemmeseier er bra. Denne brukes i en dobbel.

Onsdagens dobbelttips er Dinamo Bucuresti + Avangard Omsk. Denne kombinasjonen gir flotte 2,97 i odds. Spillestopp er klokken 1825.



