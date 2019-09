Slik kan du vinne penger på norsk suksess i VM i friidrett

I dag (27. september) er det endelig duket for et nytt friidretts-VM, og denne gangen stiller Norge med et lag som har potensial til å ta rekordmange medaljer.

Hvis du ikke synes det er spennende nok å se Ingebrigtsen-brødrene og Karsten Warholm i aksjon mot verdens beste utøvere, kan du gjøre seeropplevelsen enda morsommere ved å sette noen slanter på langoddsen eller liveoddsen.

VM-spill hver dag

Norsk Tipping har nemlig et rikholdig tilbud av oddsobjekter hver dag under VM i Doha.

- På langoddsen kommer vi til å tilby vinnerspill på alle medaljeøvelsene. Det blir også mulig å spille på de aller flest kvalikøvelsene der norske utøvere er representert, forteller oddssetter Tor Kristian Hansen i Norsk Tipping.

Du kan også spille live på mange av øvelsene på Norsk Tippings liveodds. Her kan det være mulig å finne gode spillobjekter hvis man følger godt med på sendingene og klarer å finne svakheter eller styrker ved utøvere som er involvert på spillobjektet.

Gull og verdensrekord for Warholm?

For oss nordmenn er utvilsomt 400 meter hekk-finalen for menn mandag 30. september utvilsom et av de største høydepunktene under VM.

Her lanserer Norsk Tipping et spesialspill på Karsen Warholm.

- Vi kommer til å tilby spill på om Warholm tar verdensrekorden. Dette spillet kommer på dagen når han skal løpe finalen, fortsetter Hansen.

Kevin Youngs verdensrekord fra 1992 er på 46,78, og Warholm må senke sin egen pers med minst 17 hundredeler for at verdensrekorden skal bli norsk.

Nettavisens oddseksperter vil komme med tips på VM når det dukker opp spillbare objekter. På åpningsdagen 27. september har ekspert Kurt Leirvåg lansert et singelspill på Jacob Ingebrigtsen i forsøksheatet på 5000 meter. Les mer her!

Nettavisens spillsenter: Oddstips hver dag hele året!

VM-programmet finner du her.