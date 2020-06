Slik spilles fotballen ferdig i Norge: Terminlisten for Eliteserien og OBOS-ligaen er klar

NFF offentliggjorde ytterligere kamper for Eliteserien, samt de tolv første rundene i OBOS-ligaen.

Tirsdag ble oppsettet for de neste kampene i Eliteserien klart. Kampene i runde 4-7 ble lansert sammen med de tolv første kampene i OBOS-ligaen.

Også de øvrige kampene for resten av sesongen er lagt ut, foreløpig uten at datoene for disse er klare enda.

- For Eliteserien kommer vi nå med runde 4-7 samtidig som vi presenterer resten av spilleplan uten å datofeste. Dette er fordi vi ønsker å avvente hva UEFA gjør med kvalifiseringene til Champions Legaue og Europa league neste år samt internasjonale perioder for landslag høsten 2020, sier leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn.

- Dersom UEFA endrer sin kvalifisering vil det kunne frigjøre flere spilledager for oss, dager vi ønsker å bruke for å redusere noe av belastningen i sommer samt eventuelt slutte serien tidligere en planlagt. UEFA har planlagt et styremøte den 17 juni som forhåpentligvis vil gi oss noen svar, sier Fisketjønn.

Klubbene i landets nest øverste divisjon har ventet lenge på å få en konkret spilleplan å forholde seg til, men tirsdag kunne fotballforbundet endelig legge frem en spilleplan.

Planen for de tre første rundene av Eliteserien ble lagt frem 16. mai og første serierunde sparkes igang 16. juni. Eliteserien skulle egentlig ha blitt sparket i gang allerede i starten av april, men virusutbruddet har ført til utsettelse på sesongstarten.

Som følge av den lange utsettelsen har det nå blitt laget en helt ny terminliste.

Slik spilles de tre første rundene av Eliteserien (offentliggjort 16. mai) :

Runde 1

Tirsdag 16. juni:

18.00: Rosenborg - Kristiansund

18.00: Odd - Sandefjord

18.00: Viking - Bodø/Glimt

18.00: Stabæk - Mjøndalen

18.00: Aalesund - Molde

20.30: Sarpsborg 08 - Vålerenga

Onsdag 17. juni:

18.00: Start - Strømsgodset

20.30: Haugesund - Brann

Runde 2

Lørdag 20. juni:

18.00: Kristiansund - Aalesund

20.30: Molde - Rosenborg

Søndag 21. juni:

18.00: Vålerenga - Stabæk

18.00: Bodø/Glimt - Haugesund

18.00: Mjøndalen - Sarpsborg 08

18.00: Strømsgodset - Odd

18.00: Sandefjord - Start

20.30: Brann - Viking

Runde 3

Onsdag 24. juni:

18.00: Aalesund - Brann

18.00: Viking - Mjøndalen

18.00: Haugesund - Kristiansund

18.00: Stabæk - Sandefjord

18.00: Start - Molde

20.30: Odd - Vålerenga

Torsdag 25. juni:

18.00: Sarpsborg 08 - Strømsgodset

20.30: Rosenborg - Bodø/Glimt

Slik spilles runde 4. til 7.:

Lørdag 27. juni

Start-Odd 18.00

Vålerenga-Viking

Søndag 28. juni - kl. 18.00

Molde-Stabæk

Bodø/Glimt-Sarpsborg 08

Mjøndalen-Kristiansund

Sandefjord-Haugesund

Strømsgodset-Aalesund

Brann-Rosenborg

Runde 5

Onsdag 1. juli - 18.00

Odd-Bodø/Glimt

Viking-Sandefjord

Haugesund-Start

Aalesund-Mjøndalen

Stabæk-Strømsgodset

Rosenborg-Vålerenga

Torsdag 2.juli

Kristiansund-Molde

Sarpsborg 08-Brann

Runde 6

Lørdag 4. juli

Start-Viking

Vålerenga-Aalesund

Søndag 5. juli - kl 18.00

Molde-Mjøndalen

Bodø/Glimt-Brann

Strømsgodset-Kristiansund

Sandefjord-Sarpsborg 08

Odd-Haugesund

Stabæk-Rosenborg

Runde 7

Lørdag 11. juli

Haugesund-Molde

Rosenborg-Strømsgodset

Søndag 12. juli

Viking-Odd

Kristiansund-Stabæk

Sarpsborg 08-Start

Aalesund-Bodø/Glimt

Mjøndalen-Vålerenga

Brann-Sandefjord

Fakta Eliteserien: Runde 8.-30. ↓ Runde 8 Molde-Viking

Bodø/Glimt-Kristiansund

Odd - Brann

Stabæk - Sarpsborg 08

Vålerenga - Haugesund

Strømsgodset - Mjøndalen

Sandefjord - Aalesund

Start - Rosenborg Runde 9 Rosenborg-Sandefjord

Kristiansund - Vålerenga

Haugesund - Viking

Brann - Start

Strømsgodset - Molde

Sarpsborg 08 - Odd

Mjøndalen - Bodø/Glimt

Aalesund - Stabæk Runde 10 Bodø/Glimt - Molde

Odd - Aalesund

Viking - Sarpsborg 08

Haugesund - Rosenborg

Brann - Kristiansund

Vålerenga - Strømsgodset

Sandefjord - Mjøndalen

Start - Stabæk Runde 11 Molde-Vålerenga

Rosenborg - Viking

Kristiansund - Sandefjord

Stabæk - Bodø/Glimt

Strømsgodset - Brann

Sarpsborg 08 - Haugesund

Mjøndalen - Odd

Aalesund - Start Runde 12 Bodø/Glimt - Strømsgodset

Odd - Rosenborg

Viking - Kristiansund

Haugesund - Stabæk

Brann - Vålerenga

Sarpsborg 08 - Aalesund

Sandefjord - Molde

Start - Mjøndalen Runde 13 Molde - Brann

Rosenborg - Sarpsborg 08

Kristiansund - Start

Stabæk - Odd

Vålerenga - Bodø/Glimt

Strømsgodset - Sandefjord

Mjøndalen - Haugesund

Aalesund - Viking Runde 14 Rosenborg - Aalesund

Odd - Kristiansund

Viking - Stabæk

Haugesund - Strømsgodset

Brann - Mjøndalen

Sarpsborg 08 - Molde

Sandefjord - Bodø/Glimt

Start - Vålerenga Runde 15 Molde - Odd

Bodø/Glimt - Start

Kristiansund - Sarpsborg 08

Stabæk - Brann

Vålerenga - Sandefjord

Strømsgodset - Viking

Mjøndalen - Rosenborg

Aalesund - Haugesund Runde 16 Rosenborg - Stabæk

Odd - Mjøndalen

Viking - Molde

Haugesund - Vålerenga

Brann - Strømsgodset

Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt

Sandefjord - Kristiansund

Start - Aalesund Runde 17 Molde - Start

Bodø/Glimt - Odd

Kristiansund - Viking

Stabæk - Haugesund

Vålerenga - Brann

Strømsgodset - Rosenborg

Mjøndalen - Sandefjord

Aalesund - Sarpsborg 08 Runde 18 Rosenborg - Haugesund

Odd - Stabæk

Viking - Aalesund

Brann - Bodø/Glimt

Vålerenga - Molde

Sarpsborg 08 - Mjøndalen

Sandefjord - Strømsgodset

Start - Kristiansund Runde 19 Molde - Sandefjord

Bodø/Glimt - Vålerenga

Kristiansund - Brann

Haugesund - Odd

Stabæk - Start

Strømsgodset - Sarpsborg 08

Mjøndalen - Viking

Aalesund - Rosenborg Runde 20 Bodø/Glimt - Sandefjord

Rosenborg - Odd

Viking - Strømsgodset

Brann - Molde

Vålerenga - Mjøndalen

Sarpsborg 08 - Stabæk

Aalesund - Kristiansund

Start - Haugesund Runde 21 Molde - Bodø/Glimt

Odd - Viking

Kristiansund - Rosenborg

Haugesund - Sarpsborg 08

Stabæk - Aalesund

Strømsgodset - Start

Mjøndalen - Brann

Sandefjord - Vålerenga Runde 22 Molde - Strømsgodset

Bodø/Glimt - Mjøndalen

Viking - Haugesund

Brann - Stabæk

Vålerenga - Kristiansund

Sarpsborg 08 - Rosenborg

Aalesund - Odd

Start - Sandefjord Runde 23 Rosenborg - Start

Odd - Sarpsborg 08

Kristiansund - Bodø/Glimt

Haugesund - Aalesund

Stabæk - Viking

Strømsgodset - Vålerenga

Mjøndalen - Molde

Sandefjord - Brann Runde 24 Molde - Kristiansund

Bodø/Glimt - Aalesund

Viking - Rosenborg

Brann - Haugesund

Vålerenga - Odd

Mjøndalen - Strømsgodset

Sandefjord - Stabæk

Start - Sarpsborg 08 Runde 25 Rosenborg - Brann

Odd - Start

Kristiansund - Mjøndalen

Haugesund - Sandefjord

Stabæk - Molde

Strømsgodset - Bodø/Glimt

Sarpsborg 08 - Viking

Aalesund - Vålerenga Runde 26 Molde - Haugesund

Bodø/Glimt - Mjøndalen

Viking - Haugesund

Brann - Stabæk

Vålerenga - Kristiansund

Sarpsborg 08 - Rosenborg

Aalesund - Odd

Start - Sandefjord Runde 27 Rosenborg - Molde

Odd - Strømsgodset

Viking - Brann

Haugesund - Mjøndalen

Stabæk - Vålerenga

Sarpsborg 08 - Kristiansund

Aalesund - Sandefjord

Start - Bodø/Glimt Runde 28 Molde - Aalesund

Bodø/Glimt - Stabæk

Kristiansund - Odd

Brann - Sarpsborg 08

Vålerenga - Rosenborg

Strømsgodset - Haugesund

Mjøndalen - Start

Sandefjord - Viking Runde 29 Rosenborg - Mjøndalen

Odd - Molde

Viking - Vålerenga

Haugesund - Bodø/Glimt

Stabæk - Kristiansund

Sarpsborg 08 - Sandefjord

Aalesund - Strømsgodset

Start - Brann Runde 30 Molde - Sarpsborg 08

Bodø/Glimt - Viking

Kristiansund - Haugesund

Brann - Odd

Vålerenga - Start

Strømsgodset - Stabæk

Mjøndalen - Aalesund

Sandefjord - Rosenborg

Slik spilles de tolv første rundene av OBOS-ligaen:

Runde 1

Fredag 3. juli

Grorud-Lillestrøm

KFUM Oslo-Jerv

Sandnes Ulf-Øygarden

Stjørdals-Blink-Ranheim

Tromsø-Raufoss

Ull/Kisa-Strømmen

Åsane-Sogndal

HamKam-Kongsvinger

Runde 2

Mandag 6. juli

Jerv-Sandnes Ulf

Kongsvinger-Tromsø

Ranheim-Grorud

Raufoss-Stjørdals-Blink

Sogndal-Ull/Kisa

Strømmen-KFUM Oslo

Øygarden-Åsane

Tirsdag 7. juli

LIllestrøm-HamKam

Runde 3

Mandag 13. juli

Grorud-Sogndal

HamKam-Øygarden

KFUM Oslo-Raufoss

Stjørdals-Blink-Kongsvinger

Tromsø-Strømmen

Ull/Kisa-Jerv

Åsane-Ranheim

Tirsdag 14. juli

Sandnes Ulf-Lillestrøm

Runde 4

Mandag 20. juli

Jerv-HamKam

Kongsvinger-Grorud

Lillestrøm-Stjørdals-Blink



Sogndal-Sandnes Ulf

Strømmen-Åsane

Ull/Kisa-KFUM Oslo

Øygarden-Raufoss

TIrsdag 21. juli

Ranheim-Tromsø

Runde 5

Mandag 27. juli

Grorud-Jerv

KFUM Oslo-Sogndal

Raufoss-Kongsvinger

Sandnes Ulf-Ull/Kisa

Stjørdals-Blink-Strømmen

Tromsø-Øygarden

Åsane-Lillestrøm

Tirsdag 28. juli

HamKam-Ranheim

Runde 6

Fredag 31. juli

KFUM Oslo-Åsane

Ranheim-Kongsvinger

Sogndal-Raufoss

Strømmen-Sandnes Ulf

Tromsø-Stjørdals-Blink

Ull/Kisa-HamKam

Øygarden-Grorud

Jerv-Lillestrøm

Runde 7

Mandag 3. august

Grorud-Ull/Kisa

HamKam-KFUM Oslo

Kongsvinger-Øygarden

Raufoss-Strømmen

Sandnes Ulf-Ranheim

Stjørdals-Blink-Jerv

Åsane-Tromsø

Tirsdag 4. august

Lillestrøm-Sogndal

Runde 8

Mandag 10. august

Jerv-Kongsvinger

Ranheim-Raufoss

Sogndal-HamKam

Strømmen-Grorud

Tromsø-Sandnes Ulf

Ull/Kisa-Åsane

Øygarden-Stjørdals-Blink

Tirsdag 11. august

KFUM Oslo-Lillestrøm

Runde 9

Fredag 14. august

Grorud-Tromsø

Kongsvinger-Strømmen

Ranheim-Øygarden

Raufoss-Jerv

Sandnes Ulf-KFUM Oslo

Stjørdals-Blink-Sogndal

Åsane-HamKam

Lillestrøm-Ull/Kisa

Runde 10

Mandag 17. august

HamKam-Grorud

Jerv-Tromsø

Lillestrøm-Raufoss

Strømmen-Øygarden

Ull/Kisa-Stjørdals-Blink

Åsane-Sandnes Ulf

Tirsdag 18. august

KFUM Oslo-Kongsvinger

Runde 11

Mandag 24. august

Grorud-KFUM Oslo

Ranheim-Strømmen

Raufoss-Ull/Kias

Sandnes Ulf-HamKam

Stjørdals-Blink-Åsane

Tromsø-Sogndal

Øygarden-Jerv

Tirsdag 25. august

Kongsvinger-Lillestrøm

Runde 12

Fredag 28. august

Jerv-Ranheim

KFUM Oslo-Stjørdals-Blink

Lillestrøm-Strømmen

Sandnes Ulf-Raufoss

Sogndal-Øygarden

Ull/Kisa-Kongsvinger

Åsane-Grorud

HamKam-Tromsø