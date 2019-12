Solskjærs bestemann er kapteinsfavoritten

Årets første blank gameweek er her. Vi gir deg tips til hvordan du håndterer Liverpool-stjernenes fravær.

Velkommen til det som er sesongens første blank gameweek. Liverpool har reist til Qatar for å spille verdensmesterskap, noe som betyr at vi denne uken må klare oss uten både Liverpool- og West Ham-spillere.

Noen managere har forberedt laget sitt ved å spare bytter eller sørge for å ha en spillende benk. Andre managere vil derimot få blank-spaden rett i bakhodet. Uansett hvor forberedt mannskapet ditt er så byr disse rundene ofte på mer spenning og spredning i poeng enn vi er vant til.

Med Liverpool på reise til Qatar, og toppkamp på Etihad tilbyr GW18 færre «gode» kapteinsalternativer enn vi har blitt vant til. Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Med Mo Salah og Sadio Mané på reise forsvinner det som for mange ville vært rundens klare kapteinsvalg. Når GW18 i tillegg byr på toppkampen Manchester City – Leicester og London-derbyet Spurs – Chelsea får vi i enda større grad en «fortynning» i klare kapteinsalternativer.

Gameweek 18 vil med andre ord by på en større spredning i kapteinsvalg enn det vi er vant med, og på et bredere sortiment av det som normalt er benkespillere i lagoppstillingene våre. De fleste FPL-entusiaster forventer at Gameweek 18 blir poengfattig. Det er selvsagt veldig mulig.

For min del er Gameweek 18 først og fremst en runde som tilbyr mer spenning enn normalt, og en mulighet til å vinne terreng uten at man nødvendigvis behøver å ta stor risiko.

Gameweek 18 er også siste runde før juleprogrammet skyller over oss. GW19 sparkes i gang 2. juledag, og neste utgave av «Før runden»-artikkelen publiseres på ett eller annet tidspunkt mellom lille julaften og første juledag. Jeg vil derfor ønske alle en herlig grønn pil i julegave!

Oppover eller nedover

Nedover

John McGinn startet sesongen godt, med 4 målpoeng på nyopprykkede Villas første 7 ligakamper. Den siste tiden har derimot den skotske Messi kjølnet betraktelig. Skyldes formsvikten skade?

Smått og godt

I kjølvannet av midtukens kvartfinaler ble semifinalene i ligacupen trukket. Dette er interessant fordi ligacupfinalen spilles søndag 1. mars, parallelt med full runde i Premier League. Det betyr at lagene som når ligacupfinalen får en blank GW28. FPLs fixture guru Ben Crellin er allerede på ballen.

Apropos Crellin, han melder at vi muligens snart får vite datoen for sesongens første Double GW,

Everton har fått ny manager denne uken. The Toffees hentet like greit en karismatisk italiener med tre Champions League-triumfer og ligagull i fire ulike land på CVen. I anledning Carlo Ancelottis ankomst har @ TheFPLPrince sett nærmere på hvordan managerskiftet kan påvirke Evertons fremste FPL-assets.

Fantasy Premier League er et fascinerende spill. Spilleren som toppet listen over «Top Transfers out this Gameweek” forut for GW17? Kevin De Bruyne. Spilleren som topper listen over «Top Tranfers in this Gameweek» forut for GW18? Kevin De Bruyne.

Har du savnet en analytisk gjennomgang av nøyaktig hvordan PL-keeperne genererer FPL-poeng? Gode nyheter, ventetiden er endelig over.

I skrivende stund finnes det 7.203.987 lag i årets Fantasy Premier League. Langt fra alle disse lagene er aktive. @FPLStatistics anslår at 38.7% av alle lag er «inaktive».

FPLSalahs oversikt over bookmakernes clean sheet probability for den kommende runden er alltid interessant lesning.

Gameweek 19 er verdt å merke seg. Etter den runden økes nemlig spillernes suspensjonsterskel fra 5 til 10 gule kort. Blant spillerne som kun er ett gult unna suspensjon finner vi John Lundstram, Raheem Sterling, TAA, Jack Grealish, Richarlison og Wan-Bissaka.

Ukens kapteinsalternativer

Chris Tan har også denne uken laget en glimrende oversikt over hvordan ukens fremste kapteinsalternativer har prestert i tidligere oppgjør mot rundens motstandere. En gammel favoritt skiller seg ut denne uken.

Med Liverpool på reise til Qatar, og toppkamp på Etihad tilbyr GW18 færre «gode» kapteinsalternativer enn vi har blitt vant til. Det betyr samtidig at vi muligens kan forvente en større spredning i kapteinsvalg.

Fantasy Football Scouts GW 18 Captain Poll indikerer i hvertfall at det er tilfellet. I skrivende stund, basert på 2.424 stemmer, topper Marcus Rashford avstemningen med 18.03%, foran Heung-Min Sons 16.71% og Kevin De Bruynes 13.28%.

Marcus Rushford er ukens fremste kapteinsemne. Foto: Rui Vieira (AP)

Denne ukens kanskje fremste kapteinsemne er altså en Rød Djevel. Forut for forrige helgs blank mot Everton hadde Marcus Rashford levert målpoeng i fem strake ligakamper. Den formsterke spissen står med 12 målpoeng på sine siste 13 ligakamper (og scoret for øvrig to ganger i midtukens ligacupseier over Colchester United).

Kun Jamie Vardy (12.23) kan vise til bedre xG enn Rashford (11.11), og Manchester-gutten er den spilleren i ligaen som har fyrt av flest totale skudd (57, foran Jiménez og Salah som begge har 54).

Som om ikke det var nok så står ligaens managerspisende tabelljumbo på motsatt banehalvdel denne uken. Kun Southampton (36) og Norwich (35) har sluppet inn flere mål enn Watford (32), så på overflaten er det mye som tilsier at Rashford bør få gode arbeidsforhold på søndag.

Men, Watford-lagets defensive tall er langt fra så dårlige som tabellposisjon og antall baklengs skulle tilsi. The Hornets befinner seg jevnt over rundt midten av ligatabellen i både expected goals conceded (29.36, ni lag er svakere), skudd sluppet til fra innenfor egen boks (140, elleve lag har sluppet til flere), og totalt antall skudd sluppet til (209, tolv lag har sluppet til flere).

Unntaket er kanskje i antall store målsjanser sluppet til, hvor kun fem lag har tillatt flere enn Watford (40). Dersom man trekker en linje etter Watfords utrivelige besøk til Etihad i GW6 (tapte 8-0) befinner Elton Johns favorittlag seg faktisk på øvre halvdel i samtlige av de sentrale defensive underliggende statistikkene. Bli derfor ikke overrasket om Watford, i sin andre kamp under manager Nigel Pearson, byr på tøffere motstand enn forventet.

Rashford er ikke den eneste formsterke spissen som reiser på besøk til et bunnlag denne helgen. Raul Jiménez har 9 målpoeng på 10 kamper, og har levert målpoeng i 8 av disse 10 kampene. Ingen har skutt oftere enn Jiménez (38) i denne perioden, og kun Jamie Vardy (30) har fyrt av flere skudd fra innenfor motstanders boks (30, mot Jimis 29).

Samtidig skiller meksikaneren seg fra sine spisskollegaer ved at han i langt større grad er involvert i Wolves’ oppbyggende spill, og i langt større grad bidrar med offensiv kreativitet. Kun Kevin De Bruyne kan vise til høyere xA målt over sesongen så langt (9.18 mot Jimis 6.25).

Enda mer imponerende er spissens kreative tall over de siste 10 ligakampene. Ingen har skapt flere store målsjanser enn Jiménez (8), som dermed også kan vise til ligaens beste xA i denne perioden (4.79, foran KdBs 4.08).

Lørdag tar Wolves turen til Carrow Road for å møte ligaens svakeste forsvar målt i expected goals conceded (34.88), og skudd sluppet til på eget mål (103). Et interessant poeng ved Norwich-forsvaret er at laget til nå i sesongen har slitt mest på hjemmebane, hvor laget har sluppet til flest skudd fra innenfor egen boks (91), flest store målsjanser (26), og har ligaens verste expected goals conceded (19.51).

Kun Arsenal har sluppet til flere totale skudd, og skudd på mål, på hjemmebane enn Norwich. Jiménez er sjeldent det mest eksplosive kapteinsalternativet, men han ser ut som et fint alternativ i en gameweek uten de klare kandidatene.

Dele Alli og Tottenham Hotspur står ovenfor et spennende byderby. Foto: Matt Dunham, AP / NTB scanpix (NTB scanpix)

Dele Alli og Tottenham Hotspur står ovenfor et spennende byderby, og Allis statistikk mot Chelsea gjør ham til en het kapteinspotet denne uken. Armbåndspotensialet blir ikke mindre av at midtbanespilleren har vært i god form den siste tiden.

Forut for Spurs’ litt tamme prestasjon mot Wolves hadde Alli 6 målpoeng på 4 ligakamper, og han kunne vise til ligaens femte beste xG og fjerde beste xPts i denne perioden. Alli kan være en fin diffe-kaptein når han søndag møter sin favorittmotstander.

Man kan ikke snakke om Spurs uten å nevne den koreanske superstjernen Heung-Min Son. Som nevnt ovenfor leverte Spurs’ angrepsrekke en tafatt forestilling i forrige helgs møte med Wolves, men Son leverte 9 målpoeng på de 7 ligakampene forut for besøket til Molineux.

Son Heung-Min leverte 9 målpoeng på de 7 ligakampene forut for besøket til Molineux. Foto: Ian Kington (AFP)

I likhet med Raul Jiménez utfyller Son målfarligheten sin med det som er en svært kreativ side. Ingen har skapt flere store målsjanser enn koreaneren over de siste 8 ligakampene, og kun Jamie Vardy og Marcus Rashford kan vise til en bedre xPts i denne perioden. Det nevnes også at Fantasy Football Fixs kapteinsalgoritme peker på Son som rundens fremste kapteinsalternativ.

Til sist må man svinge innom den derby-glade landslagskapteinspissen Harry Kane. Statistisk sett er det lite som underbygger et Kane-captaincy, og med unntak av totalt antall skudd ligger Kane godt utenfor topp 10 i samtlige offensive underliggende statistikker, både sesongen sett som helhet, og etter Mourinhos inntreden.

Harry Kane er historisk sett en proven asset, men for øyeblikket er det lite som tyder på at spissen kan sees på som et pålitelig kapteinsemne. Utover en forkjærlighet for derbyer, selvsagt.

Manchester City tar imot Leicester til toppkamp, og forrige helgs triple return har ført Kevin De Bruyne rett opp som et hett kapteinsalternativ for GW18. Til nå i sesongen har De Bruyne vært ligaens klart mest kreative spiller. KdB har skapt markant flere store målsjanser (16, foran Jiménez’ 10), og kan vise til ligaens klart beste xA (9.18, foran Jiménez’ 6.25).

Det som er mer oppsiktsvekkende er at den belgiske maestroen over de siste 5 ligakampene har fyrt av delt flest totale skudd (21, samme som Jamie Vardy) og nest flest skudd på mål (10, bak Vardys 12). De Bruyne har i denne perioden levert 4 scoringer, og var et kun et par millimeter tyske fingre unna hat-trick i forrige helgs seier mot Arsenal.

Det er også verdt å holde et øye med hvorvidt Pep Guardiola fortsetter å bruke Fernandinho i midtbaneleddet. Det ser ut til at dette gir City en anledning til å skyve De Bruyne lengre opp i banen, noe som gav umiddelbare utslag i den overlegne seieren på Emirates.

I tabellen nedenfor har jeg samlet underliggende stats for rundens mest aktuelle kapteinsalternativer. Tallene er hentet fra Opta (Optas stats for Fantasy Football).

Mo Salah, Sadio Mané og Bobby Firmino er alle strøket ut ettersom Liverpool ikke spiller i denne runden.

Til sist nevner jeg at FPLSalah hver uke samler og legger sammen bookmakernes målscorerodds. Dette kan være et nyttig verktøy dersom man sliter med å skille kapteinsalternativer fra hverandre.

Siste nytt på skadefronten

Seneste oppdatering fra Manchester City tilsier at Sergio Agüero nærmer seg friskmelding. Sjekk innom Ben Dinnery for siste nytt på skadefronten.

Verdt å sjekke ut

Avslutningsvis vil jeg trekke frem en FPL-kilde jeg selv har stor glede og nytte av. Tanken er å vie litt oppmerksomhet til en ressurs som utmerker seg på en positiv måte, eksempelvis gjennom grundig kvantitativ analyse, gjennomtenkte og erfaringsbaserte anbefalinger eller rett og slett underholdende og originalt content.

Et gjennomgående tema av ukens artikkel har vært de positive og negative sidene som følger med blank gameweeks. Liverpools fravær står sentralt også i ukens episode av podcasten Always Cheating, og gutta gir lytterne sine noen glimrende betraktninger om hva vi bør gjøre med FPL-assets som Sadio Mané, TAA og Mo Salah. Vel verdt en lytt!

Lykke til i GW18, alle sammen! Og ha en hjertelig god jul!