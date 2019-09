Sørloth skal senke Sivasspor

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens soleklare høydepunkt på Langoddsen er Eliteseriekampen mellom Stabæk og Molde. I tillegg er det kamp i Bundesliga mellom Wolfsburg og Hoffenheim og det er to kamper i tyrkisk eliteserie. Ellers er det også kamper i dansk superliga, portugisisk primeira liga og Ligue 2 i Frankrike. I Hockeyallsvenskan spilles det tre kamper.

Sivasspor - Trabzonspor 2,15 - 3,20 - 2,70 B (spillestopp kl. 1855)

Verken Sivasspor og Trabzonspor har overbevist i starten av den tyrkiske Super Lig. Hjemmelaget ligger på tiendeplass med fem poeng. I forrige serierunde spilte de 1-1 borte mot Istanbul Baseksehir.

Sivasspor virket mer kompakt mot Basaksehir enn de har gjort på lenge, og de fortjente poenget de fikk med seg fra Istanbul. Trener Riza Calimbay så at Mustapha Yatabare slo til først, men vertene utlignet ti minutter senere. Sivasspor har vært ustabile denne sesongen. De står med én seier, to uavgjorte og ett tap på de fire første kampene, men de har ikke vunnet på de tre siste kampene.

Aaron Appindangoye og Caner Osmanpasa vil trolig spille sammen i midtforsvaret, selv om de har vært svake. Mustapha Yatabare og den tidligere Everton-angriperen Arouna Kone ligger an til å fortsette sammen på topp. De funker bra sammen og har scoret to mål hver denne sesongen. Det blir spennende å se hva de kan få til mot Trabzonspor.

Gjestene er ubeseiret så langt denne sesongen. De står med én seier og tre uavgjorte på de fire første kampene. Begge de to første bortekampene denen sesongen har endt 2-2. I forrige serierunde ledet Alexander Sørloth og lagkameratene to ganger, men Genclebirligi kom tilbake.

Trabzonzpor må klare seg uten viktige Caleb Ekuban som er ute med en skade. Ghaneseren, som er temposterk, robust fysisk og har god teknikk, vil bli savnet. Det betyr at scoringsansvaret plasseres på skuldrene til en nordmann. Den norske landslagsspissen Alexander Sørloth har scoret to mål på de siste fire kampene, og han starter antakeligvis alene på topp hos Trabzonspor. Det er enkelte nettsteder som spekulerer i at Ünal Karaman vil starte med to spisser. Skulle det skje, vil den tidligere Liverpool-stjernen Daniel Sturridge bli makker til Sørloth.

Trabzonspor har hatt et godt tak på Sivasspor på Yeni Sivas 4 Eylul Stadium. Gjestene er ubeseiret her på de fem siste kampene, hvorav tre av dem er vunnet. Alexander Sørloth & Co har tatt ledelsen i tre av de fire første kampene, men i to av kampene har de ikke klart å holde på den. Jeg tror kanskje de har lært nå. Jeg tar iallfall sjansen på det. Det er også interessant å se om Sturridge og Sørloth vil fungere sammen på topp om de får sjansen. De har iallfall ferdigheter som kan utfylle hverandre. Statistikken taler for U i denne kampen, men jeg stoler på magefølelsen og går for borteseier til Trabzonspor. Det gir finfine 2,70 i odds. Spillestopp er klokken 1855.

