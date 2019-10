Sterling scorer i hver kamp

På fredagens langoddsprogram er det syv kamper fra EM-kvalifiseringen i fotball. Høydepunktet for anglofile nordmenn er antakeligvis Englands bortekamp mot Tsjekkia. Også store fotballnasjoner som Frankrike og Portugal er i aksjon fredag. På ishockeyfronten er det full rulle. Det spilles blant annet kamper i HockeyAllsvenskan, i Sveits, Østerrike, Tyskand, Finland og Danmark. Natt til lørdag er det to kamper i NHL.

Raheem Sterling scorer mål - 2,20 i odds (spillestopp kl 20.40)

Harry Kane, Raheem Sterling og Jadon Sancho har scoret eller har mågivende pasninger på 120 mål i Premier League, Bundesliga og for England. Er det noen andre landslag i verden som har en bedre angrepstrioen akkurat nå? Jeg tror ikke det.

England har scoret 19 mål på de fire første kampene, og de tre spissene har scoret 14 av dem. Når man tar med at to av scoringene til England har vært selvmål (ett mot Tsjekkia og ett må Kosovo) er det kun tre mål som har vært scoret av andre spillere.

Det er en spiller som virkelig skinnner om dagen. Sterling har scoret mer enn Kane for klubb og landslag de siste 14 månedene - med åtte mål for England på de ni siste kampene. Manchester City-stjernen har scoret eller hatt målgivende pasninger på tolv mål, og det er ingen andre spillere hos de ti beste landslagene i verden som har vært involvert i like mange mål siden starten av forrige sesong.

Raheem Sterling har scoret i alle de fire første EM-kvaifiseringskampene til England så langt. Han står med seks mål på fire kamper, og scoret tre av dem mot Tsjekkia på Wembey. Jeg tror Sterling også kan skape problemer for tsjekkerne i fredagens bortekamp. Oddsen på Sterling-scoring i Praha er 2,20. Det mener jeg er spillbart.

