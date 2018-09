Supertrekning i Lotto: Nå ringer vi 32 nye millionærer!

Supertrekningen i Lotto har gitt oss 32 nye millionærer! Snart får de Telefonen fra Hamar - med gladmeldingen om at de har vunnet 1 million kroner hver.

Norsk Tippings vinnerteam på Hamar er nå i gang med litt av en jobb: 32 nye millionærer skal ringes - med en beskjed mottakerne sent glemmer.

Supertrekning-potten lørdag 15. september endte opp på 34 millioner kroner. Dermed fikk vi 32 nye Supertrekning-millionærer, som alle ble 1 million kroner rikere lørdag 15. september. I tillegg tok to andelsbanker hver sin bit av kaka. (Én andelsbank består av 10 personer som vinner 100.000 kroner hver).

Nedover i teksten ser du hvor i landet vinnerne kommer fra. Artikkelen oppdateres fortløpende med reaksjoner fra vinnerne utover kvelden.

Dette er Supertrekning i Lotto

I Supertrekning, som går i tillegg til den ordinære Lotto-trekningen lørdag, er alle rekker du har levert siden forrige Supertrekning (23. juni) et "lodd i hatten".

Vinnerne trekkes tilfeldig ut blant alle leverte rekker (siden 23. juni), så her kan du bli millionær uten å ha et eneste rett tall.

De 32 Supertrekning-millionærene vinner 1 million kroner hver.

Ettersom alle leverte rekker teller som et "lodd i hatten", øker du vinnersjansene dine for hver Lotto-rekke du leverer.

IKKE GLEM: Leverer du en Lotto-kupong nå, er du faktisk allerede med i neste Supertrekning (22. desember)

Akershus - 5 vinnere

3 kvinner

2 menn

Buskerud - 1 vinner

1 kvinne

Finnmark - 1 vinner

1 mann

Hordaland - 8 vinnere

5 kvinner

3 menn

Møre og Romsdal - 1 vinner

1 mann

Oppland - 1 vinner

1 mann

Rogaland - 2 vinnere

1 kvinne

1 mann

Troms - 7 vinnere

2 kvinner

5 menn

Trøndelag - 2 vinnere

1 kvinne

1 mann

Vest-Agder - 2 vinnere

2 kvinner

Østfold - 2 vinnere

1 kvinne

1 mann

(Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i supertrekningen er ca. 1:5,5 mill. per rekke)