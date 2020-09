Tabelltips Premier League 2020/21: Manchester City

25 år gamle Nathan Aké kan være Guardiolas siste brikke i jakten på å få stablet et skikkelig forsvar på plass.

TABELLTIPSET:

1. PLASS - Manchester City

25 år gamle Nathan Aké var på ferie i Frankrike da det ringte i telefonen hans. Forsvarsspilleren hadde nettopp rykket ned fra Premier League med Bournemouth. Selv om klubben hadde slitt defensivt, høstet Aké mange gode lovord.

Da han plukket opp telefonen fikk han sjokk. Manchester City ville kjøpe ham.

- Jeg måtte klype meg selv i armen. Jeg tenkte: «Er det sant?, sier han til The Mirror.

«The real deal»



Guardiola hadde forhørt seg med tidligere landslagstrener for Nederland, Ronald Koeman, om forsvarsspilleren. Beskjeden Guardiola fikk var at Aké var «the real deal».

- Da jeg hørte at de ønsket at jeg skulle komme til Manchester bruset det over. Manchester City er av de beste klubbene i verden og Guardiola er en av verdens beste trenere, forteller 25-åringen.

- Jeg hadde en skikkelig god samtale med Guardiola og det var en umiddelbar kjemi. Måten City spiller på passer meg veldig bra. Jeg har spilt mot dem så mange ganger og jeg vet hvor vanskelig det er å møte dem, sier han.

Nødvendig og kritisk forsterkning

Manchester City sleit forrige sesong da Aymeric Laporte var skadet, og manglet en forsvarskjempe da han var borte. Det har Guardiola gjort noe med nå.

Nathan Aké ble i sommer hentet fra Championship-klare Bournemouth for 480 millioner kroner. Det mener Ole Fuglestad i Manchester City sin norske supporterklubb er en nødvendig signering.

Les også: Vi følger overgangsvinduet direkte

- Det er en helt nødvendig og kritisk forsterkning. Også en veldig god deal når du ser hva tilsvarende midtstoppere har blitt solgt for de siste årene. Han kom nok med en korona/nedrykksrabatt. De hadde ikke fått han til samme pris i fjor, da rykka Bournemouth heller ikke ned og da var det ikke korona, sier Fuglestad til Nettavisen.

LANDSLAGSSPILLER: Nathan Aké danner et fryktinngytende stopperpar med Virgil van Dijk for det nederlandske landslaget. Foto: Peter Dejong (AP)

Håpet til Manchester City er nå at den nederlandske midtstopperen skal gå inn og være den forsvarskjempen de lyseblå manglet forrige sesong.

- Han har alle forutsetninger for å være den mannen. Statistikkene viser at det er en mann som gjør sjeldent feil, og i tillegg har han flere år med erfaring i Premier League. Så det blir ikke en så brå overgang for han som det kunne vært for en annen spiller, analyserer Fuglestad.

Enorme summer på forsvarsspillere

Men det har blitt noen kjøp av forsvarsspillere for Guardiola siden han tok over City sommeren 2016. Totalt han han hentet 12 forsvarsspillere siden han tok over, til en samlet sum for 4,3 milliarder kroner. Og ikke nok med det, Manchester City blir av flere engelske medier også koblet til Napoli sin forsvarskjempe, Kalidou Koulibaly.

- Sånn er det her i livet. Du kan gå i butikken i fruktdisken og kjøpe ti mangoer og det er ikke sikkert alle de mangoene er gode kjøp selv om de ser fine ut utenpå. Det er en viss risiko med alle overganger, og så er det noen spillere som har vært utsatt for skader og andre har ikke helt klart å tilpasse seg, forklarer Fuglestad.

Så gjenstår det å se om Aké faktisk er «the real deal».

Manager: Pep Guardiola

Pep Guardiola går nå inn i sin fjerde sesong som manager for Manchester City, og i England har han hentet trofeer på løpende bånd. Premier League har han vunnet to ganger, FA-cupen én gang, Ligacupen tre ganger og Community Shield to ganger. Men forrige sesong ble nok ikke helt slik Guardiola hadde håpet på, så han er nok sulten på å vinne tilbake Premier League-trofeet som Liverpool stakk av med.

Spanjolen blir av mange sett på som verdens beste trener, selv om han har fått noen riper i lakken etter noen forsmedelige tap i sluttspillet i Champions League de siste årene. Men i hver klubb Guardiola har vært har det endt med suksess. Han blir av mange kalt et taktisk geni på grunn av spillestilen han har utviklet. Han former lagene slik han vil ha de, og spillerne vet nøyaktig hvordan de skal spille for å blidgjøre den spanske manageren.

VERDENS BESTE? Pep Guardiola blir av mange beskrevet som verdens beste manager. Da er han kanskje nødt til å levere bedre resultater enn det Manchester City gjorde forrige sesong. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Slik gikk det i 2019/20

Forventningene var som vanlig høye til Manchester City foran fjorårets sesong, etter at de sesongen før stakk av med Premier League-tittelen rett foran nesa på Liverpool. Men forrige sesong klarte aldri City å holde følge med Klopps nesten uovervinnelige Liverpool. De lyseblå endte på 2. plass, langt opp til Liverpool og langt ned til Manchester United på 3. plass. Til slutt endte City hele 18 poeng bak Liverpool, noe som Guardiola selvsagt ikke var fornøyd med.

Les også: Her er 15 sportsfilmer du bør se (+)

Der Liverpool klarte å være ekstremt stabile, gikk City på overraskende tap inni mellom. Tap mot Norwich og Southampton og 0 poeng mot Wolverhampton over to kamper kan man nesten ikke akseptere når man skal kjempe om seriegullet, noe som Guardiola nok er smertelig klar over. Skader på viktige spillere var noe av grunnen, spesielt på forsvarsspillere, men så er det også en del av gamet.

Overganger

Inn: Ferran Torres (Valencia), Nathan Aké (Bournemouth), Scott Carson, Pablo Moreno (Juventus)

Ut: Ernest Agyiri (frigitt), Leroy Sané (Bayern München), Jack Harrison (Leeds, lån), David Silva (Real Sociedad), Claudio Bravo (Real Betis), Lukas Nmecha (Anderlecht, lån), Gavin Bazunu, Rochdale, lån), Yangel Herrera (Granada, lån), Pedro Porro (Sporting Lisboa, lån)

Les også: Sex-skandalene som rystet Premier League (+)

Fantasy-tips

Når en spiller leverer sånn som Kevin De Bruyne har gjort de siste sesongene så er man nesten nødt til å ha han på laget sitt. Forrige sesong ble det 13 mål og 23 fantasy-assists, noe som førte til hele 251 poeng totalt for midtbanespilleren. Med en slik statistikk å vise til er han selvsagt dyr (11,5), men det er ingenting som antyder at belgieren ikke skal fortsette å levere målpoeng på løpende bånd. De Bruyne blir fort et «must» i denne sesongen av fantasy også.

Manchester City er det laget som har scoret flest mål de siste sesongene, så mange av spillerne er dyre. Et annet aspekt er at Guardiola er glad i å rotere på startelleveren, så det er viktig å følge med på hvem som kommer til å spille og ikke. Phil Foden kommer mest sannsynlig til å spille ganske mye neste sesong, og til en pris til 6,5 så kan han være et billigere alternativ av City-spillerne som produserer målpoeng.

LEVERER MÅLPOENG: Kevin De Bruyne er nærmest en garantist for målpoeng, og kan være en bra mann å ha på fantasy-laget sitt, selv om han er blant de dyreste spillerne. Foto: Paul Ellis (AFP)

Stortalentet

Og nettopp nevnte Phil Foden er en ung mann som mange nå forventer skal få sitt skikkelige gjennombrudd for Manchester City. David Silva har forlatt klubben, og en plass er ledig på midtbanen. Foden har fått mer og mer spilletid de siste årene, men nå har han muligheten til spille seg til en fast plass i elleveren til Guardiola.

20-åringen debuterte nettopp for det engelske landslaget og fikk mye spilletid for City på slutten av forrige sesong. Engelskmannen som er fostret opp i City sitt akademi er en kreativ midtbanespiller med en god pasningsfot. Han kan spille i flere posisjoner, men det er nok enten en av vingene eller på sentral midtbane han kommer til å få flest muligheter for City. Foden er god én mot én og har et fint driv med ballen i beina. Guardiola har tidligere beskrevet han som «en spesiell spiller».

GJENNOMBRUDDSESONG: Blir neste sesong den definitive gjennombruddsesongen til Phil Foden? Det håper vertfall City-fansen. Foto: Adrian Dennis (AP)

Kjendissupporter

Oasis-brødrene Noel og Liam Gallagher er to ihuga Manchester City-fans. Begge to har fortalt at de har vært fans av klubben hele livet, og de blir ofte sett på stadion. Noel Gallagher innrømmet at han «gråt som en baby» da Manchester City vant Premier League i 2012.

Les også: (+) Keeperhelt snakker ut om Istanbul-dramaet, raseriet til Wenger og dagen han vurderte å slå ned Benítez

Noel har også vært med å avduke nye draker i forkant av en ny sesong. I forkant av 2012/13-sesongen var det nemlig Vincent Kompany og Gallagher som fikk æren av å vise frem City sine nye drakter. Brødrene blir beskrevet som at de blør blått og at de har vært i finne på stadion siden hjemmebanen het Maine Road.

SUPPORTER: Artist Noel Gallagher er ofte å se på Etihad Stadium. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Forventet 11'er

Troppen til Manchester City er ekstrem, og det er få, om noen, som kan måle seg med det Guardiola har å velge i. Det er selvsagt en stor fordel neste sesong, da kampene kommer tettere enn noen gang. Både Nathan Aké og Ferran Torres er hentet for å kjempe om en plass i førstelleveren, men City blir fortsatt koblet til Kalidou Koulibaly, så det kan komme inn flere forsterkninger før overgangsvinduet stenger.

I mål er Ederson det ubestridte førstevalget. Kyle Walker kommer nok også til å være førstevalget på høyrebacken i kamp mot Joao Cancelo. I midtforsvaret er Laporte sjefen, og så spørs det hvem som blir makkeren hans. Otamendi, Stones, Garcia og Aké kommer til å kjempe om plassen ved siden av franskmannen. Garcia fikk tillit da Premier League åpnet opp igjen, men det spørs om Guardiola kommer til å velge Aké som makkeren til Laporte. Nederlenderen er fortsatt ganske ung, men han har til tross for alderen sin mye Premier League-erfaring. Mendy er venstrebacken Guardiola setter sin lit til når han er skadefri, noe han er litt for sjeldent. Angelino blir ryktet bort fra City, så da er Mendy det eneste klare venstreback-alternativet.

På midtbanen har Guardiola fleire alternativer å velge i, og spanjolen kommer nok til å rullere ganske mye. At David Silva har forlatt klubben blir selvsagt et stort savn, men da håper nok City-fansen at Foden etter hvert kan komme inn i Silva sin tidligere rolle. Rodrigo hadde absolutt en godkjent debutsesong for City, og med ett år til på baken under Guardiola er nok spanjolen blitt enda mer innforstått med spillestilen til Guardiola.

På kantene er det også mange alternativer å velge i. Sterling er nok den eneste som er sikker i startelleveren, og så kommer Mahrez, Bernardo Silva og Ferran Torres til å kjempe om den andre kantrollen i elleveren. Mahrez leverte en bra sesong i fjor, og trolig tar han den andre vingrollen. Men her blir det garantert en del rullering, og det blir spennende å se hvordan Ferran Torres kommer til å levere under Guardiolas ledelse.

På spissplassen er det Aguero som er sjefen, men Gabriel Jesus kommer nok til å spille mye han også. Aguero er rå når han er i form, og så spørs det om Jesus klarer å utkjempe argentineren på topp. Enn så lenge er nok Aguero fortsatt førstevalget.

MULIG STARTELLEVER: Slik kan Manchester City sin startellever se ut neste sesong. Foto: buildlineup.com

Vurdering

Manchester City leverte en fjorårssesong som er under det nivået klubben etter hvert nå har blitt vant til. Guardiola er nok veldig interessert i vise at det fortsatt er han som bestemmer i England, og mannskapet hans kommer nok til å være heltent på å ta tilbake Premier League-trofeet fra Liverpool.

Les også: (+) De fem verste Barcelona-trenerne gjennom tidene

Men for at det skal skje er Guardiola nødt til å få orden på problemene i forsvaret. Til tider har det vært veldig mye skader som har ført til problemer i de bakre rekker, og det er noe Manchester City må få løst. Nathan Aké kommer inn som et friskt pust, og han er nok en spiller som passer bra til å spille Guardiola-fotball. Men det blir en tilvenning for han. Nederlenderen er ikke vant til å spille for en toppklubb, så litt innkjøringstid må nok beregnes.

Som skrevet tidligere må City unngå å skli på de bananskallene de sklei på i fjor mot de mindre klubbene, og så er det også nødt til hente flere poeng mot toppklubbene på bortebane. I fjor ble det tap mot Liverpool, Manchester United, Chelsea og Tottenham på fremmed gress, og det kan man nesten ikke ha for å vinne Premier League.

Manchester City har kanskje det beste angrepsspillet i verden når ting flyter, så om forsvarsproblemene blir løst skal det nok mye til om City ikke tar ligagullet. De har en haug med klassespillere, noe som kan bli avgjørende neste sesong. Kampene kommer tettere enn før, og City sin brede stall er en stor fordel for de lyseblå. De har fått inn to gode forsterkninger, og trolig kommer det mer. Manchester Citys brede tropp kan vippe ligagullet i deres favør i Premier League-sesongen 2020/21.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

Pluss:

Manchester City har en stor og god tropp med mange klassespillere, som kan bli avgjørende i en tett og hektisk sesong.

Har kanskje verdens beste trener i Pep Guardiola.

Når City er i flyten klarer nesten ingen å slå dem.

Minus:

Slet defensivt og med mye skader i fjor.

Venstreback-plassen er litt tynn hvis det kommer skader.

Vi tror Manchester City vinner Premier League 2020/21.