- 23-åringen kan få Champions League-debut for United

Manchester United vil antakeligvis gjøre flere endringer på laget til bortekampen mot Istanbul Basaksehir. En av dem som kan få sjansen i Tyrkia er Dean Henderson.

Istanbul Basaksehir har gått av banen i seks av ni kamper denne sesongen uten å score mål. Vi tror også tyrkerne får problemer med å score mot Manchester United.

Champions League, gruppe H. Dean Henderson kan debutere i Champions League for Manchester United i onsdagens bortrekamp mot Istanbul Basaksehir.

I følge Manchester Evening News skal den 23 år gamle keeper starte mellom stengene hos United i den tredje gruppespill-kampen. Den landslagsaktuelle keeperen debuterte for Manchester United i tredje runden i ligacupen mot Luton Town, og han var sist i aksjon i fjerde runden i ligacupen mot Brighton i september.

Henderson har holdt nullen i begge kampene han har startet for Oe Gunnar Solskjærs menn, og han kan komme til å få sin debut på det engelske A-landslaget senere denne måneden i privatlandskampen mot Irland.

Dean Henderson satt på benken i privatlandskampen mellom England og Wales i oktober. Foto: Nick Potts (AFP)

To tap på rad

Den tidligere Lyn-spissen Odion Ighalo har ennå ikke spilt i Champions League for De røde djevlene, men han har dratt med laget til Tyrkia.

Jesse Lingard er tilbake i trening, men han er ikke med i troppen til kampen i Istanbul. Alex Telles er heller ikke med til Tyrkia.

Istanbul Basaksehir er underdogen i denne Champions League-gruppen, og de har som ventet fått det vanskelig. Tyrkerne har tapt begge de to første kampene 2-0. Fredrik Guldbrandsen har sittet på benken i de to første Champions League til Istanbul Basaksehir, uten å bli byttet inn.

Manchester United på sin side har vunnet de to første kampene mot forrige sesongs tapende finalister Paris St. Germain og et talentfullt Leipzig-lag. Vinner Ole Gunnar Solskjærs menn onsdagens kamp vil de være et langt skritt nærmere avansement i Champions League.

Basaksehir sliter med å score

United sliter i Premier League, hvor de ligger helt nede på 15.-plass med bare fem poeng. Men i Europa har de vunnet ni kamper på rad i alle turneringer, og de har unngått baklengsmål i seks av dem.

Basaksehir har ikke klart å score i de to første Champions League-kampene denne sesongen. De har gått målløs av banen i seks av ni kamper så langt denne sesongen. United har vært tamme offensivt i de to siste kampene. De karte ikke å score mot verken Chelsea eller Arsenal, men de slapp kun ett mål. Det kom på straffespark. Vi tror at Manchester United og Dean Henderson klarer å holde tett bakover mot tyrkerne. Oddsen på at det skjer er 2,05. Det er ok.

