Lørdagens Joker-vinner stakk av med 3 257 000 kroner.

Norsk Tipping fikk ikke tak i mannen før TV-sendingen. Dermed var det datamaskinen som tok valgene for ham. Den gjorde en god jobb.

Mannen fra Kolbotn var sikret 651.000 kroner i inngangssum. Helt øverst på premiestigen lå 3 257 000 kroner. Embla tok de logiske valgene og sørget for at mannen kan vente seg over tre millioner på konto i løpet av mandagen.

- Jeg fikk ikke tatt telefonen fordi jeg satt i bilen, sier den nybakte Joker-millionæren da han snakket med Norsk Tipping lørdag kveld.

Den ferske millionæren var helt i skyene da han fikk beskjed om hvor mye penger han hadde vunnet.

- Å herre min hatt! Har jeg vunnet så mye penger? Det er helt fantastisk. Jeg kommer nok til å bruke noen penger på en hytte. Og i kveld blir det litt feiring, nå skal jeg ta meg en kopp kaffe og en konjakk, sa Kolbotn-mannen.

