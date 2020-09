- Braut Haaland har større press på seg enn Lewandowski

Erling Braut Haaland (20) gikk målløs av banen i helgens kamp mot Augsburg, men vi tror han slår tilbake mot Bayern.

Erling Braut Haaland har scoret 15 mål på 17 Bundesliga-kamper. Med en slik statistikk er det umuig ikke å sette penger på jærbuen som målscorer i Supercup-finalen.

Borussia Dortmund - Bayern München - Braut Haaland scorer mål - 2,50 (spillestopp kl. 20.25)

Tysk Supercup-finale. Lørdagens kamp mot Augsburg var en nedtur for Erling Braut Haaland. Den 20 år gamle spiss-sensasjonen kom nesten ikke til sjanser og var aldri i nærheten av å følge opp de to scoringene i Bundesliga-starten mot Borussia Mönchengladbach.

- Stort press på seg

Istedet blir kampen husket for at en frustert Braut Haaland havnet i håndgemeng med Augsburg-kaptein Jeffrey Gouweleeuw.

Den tidligere Dortmund-kapteinen Sebastian Kehl tar nordmannen i forsvar etter opptreden.

- Erling Haaland har større press på seg i Borussia Dortmund enn Robert Lewandowski noensinne hadde, sier Dortmund-legenden, ifølge Daily Mail.

Haalands fanatstiske start i Dortmund i januar etter overgangen fra Red Bull Salzburg, gjorde at mange sammenlignet ham med Robert Lewandowski, som spilte i Dortmund før han dro til Bayern Müncheni 2014.

-Lewy kom til Dortmund som et stort talent på den tiden Haaland på sin side var allerede på et høyt nivå, og han hadde en helt annen oppmerksomhet rundt seg enn det Lewandowski hadde på den tiden, påpeker Sebastian Kehr.

En purung Robert Lewandoski i Dortmund-drakt Polakken kom til den tyske klubben i 2010 fra Lech Poznan. Foto: Bernd Thissen (AFP)

Scoret åtte mål i debutsesongen

Lewandowski kom til Dortmund som toppscorer i polsk Ekstraklasa for Lech Poznan. Han scoret åtte mål på 33 kamper i sin første sesong i Dortmund. Braut Haaland scoret til sammenligning 13 mål på de første 15 kampene sine i Dortmund-drakten.

- Dortmund har ventet på en spiller som Haaland, og forventningene som ble stilt til ham var umiddelbart veldig høye, legger han til.

Braut Haaland går sjelden av banen i to kamper på rad uten scoring. Syv av de 13 scoringene hans sist sesong i Bundesliga kom på bortebane, og vi tror han også kan lage problemer for Bayern på Allianz Arena.

Bayern slapp motstanderen enkelt til sjanser i helgens match mot Hoffenheim. De slapp inn fire mål. Når Hoffenheim kan score fire ganger på Bayern, tror vi også at Dortmund kan få ballen i mål mot de regjerende Bundesliga-mesterne. Etter den svake forestillingen mot Augsburg sist, tror vi Braut Haaland slår tilbake i denne matchen. Oddsen på at Braut Haaland scorer i kampen er 2,50. Det er ok.

