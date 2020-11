Luis Suarez og Edinson Cavani har fått en arvtaker på det uruguayanske landslaget. Han heter Darwin Nunez.

Det siste tiåret har Luis Suarez og Edinson Cavani herjet på topp for Uruguay. De har tatt nasjonen til tre VM-sluttspill og seier i Copa America i 2011. De to superspissene var født med tre ukers mellomrom i byen Salto, og nærmer seg 34 år.

Suarez og Cavani kan ta Uruguay til VM-sluttspillet i Qatar i 2022, men da nærmer de seg å bli fotballpensjonister.

Heldigvis for Uruguay ser det ut til at de har funnet en arvtaker. Benfica-spilleren Darwin Nunez scoret 3-0-målet mot Colombia på fredag. Det var hans andre må på tre landskamper for Argentina, og han seiler opp som et reelt alternativ til de to superstjernene fra Atletico Madrid og Manchester United.

21-åringen ble hentet til Europa av Almeria, som holder til på nest øverste nivå i spansk fotball. Han kostet klubben cirka 60 millioner kroner.

Etter dundrende suksess i sin første sesong med 16 mål på 32 kamper i Segunda Division, gikk veien videre til Benfica. Uruguayeren ble den portugiskske hovedstadsklubbens dyreste signering noen sinne da han kom til Lisboa for drøyt 270 millionr kroner i september.

Benficas dyreste spiller

Nunez har scoret fire mål på tre kamper i Europa League for portugiserne, og han har også bidratt med seks mågivende pasninger. Det viser at han er mer enn bare en målsnik.

- Han er den dyreste spilleren i Benficas historie, og jeg vet ikke hvordan det nå går med koronapandemien, men han kan også bli den dyreste spilleren som forlater Benfica, sa Benfica-trener Jorge Jesus under en pressekonferanse nylig, ifølge goal.com.

Og han la til.

- Denne gutten kommer til å bli best i verden, og det er kjedelig for meg, jeg kommer til å miste ham snart.

Vi tror likeve ikke at 21-åringen klarer å stoppe Brasil i natt.

Uruguay - Brasil 3,80 - 3,00 - 1,90 B (spillestopp kl. 23.55)

VM-kvalifisering, Sør-Amerika. Uruguay imponerte med en sterk 3-0-seier borte mot Colombia fredag, men mandag kom meldingen om at Luis Suarez har testet positivt for corona, og mister nattens kamp. Det gjør også forsvarsspilleren Mattias Vina som også startet mot Colombia og keeper Rodrigo Munoz.

Suarez har vært i fantastisk form hos Atletico Madrid denne sesongen, og han scoret i landskampen mot Colombia for tre dager siden. Han vil bli sårt savnet i tirsdagens storkamp i Montevideo.

Uruguay med knallsterke 7-1-1 på hjemmebane i forrige VM-kvalik. Det eneste hjemmetapet kom da mot Brasil (1-4). Vi tror sambanasjonen lager trøbbel for Uruguay igjen.

19 år uten seier mot Brasil

Brasil er fortsatt uten skadde Neymar, men ellers ser det bra ut og Gabriel Jesus danner angrepstrio sammen med Firmino og Richarlison. 4-2 seier borte over Peru for en uke siden, og 1-0 seier hjemme mot Venezuela lørdag.

Uruguay vil med seier gå opp på samme poengsum som Brasil. Da har begge lagene ni poeng, men La Celeste har ikke vunnet mot Brasil siden 2001. Brasi har vunnet fem av de sesks siste kampene mot Uruguay, og vi tror de tar en ny seier natt ti onsdag.

Med Suarez ute til nattens kamp, er det fordel Brasil og 1,90 i borteodds er ok

