Sist onsdag vant en mann fra Agder 60 millioner kroner i Vikinglotto. I kveld får vi vite om en ny nordmann har like stor flaks.

August har startet som en vinnermåned i Vikinglotto for norske spillere. Forrige uke vant enn mann fra Agder over 60 millioner kroner.

- Det har så vidt begynt å synke inn. Men det er fremdeles uvirkelig. Jeg har sjekket kupongen flere ganger for at det skal gå opp for meg, sa den heldige mannen til Norsk Tipping.

Slet med å sove

Mannen slet med å sove etter at han var blitt mangemillionær, men legger også til at det som har skjedd gjør at det bruser godt i kroppen.

- Jeg har så mye lykkefølelse i meg. Det er helt vanvittig. Det kribler noe voldsomt i kroppen. Jeg har ikke vært borti noe lignende, sa ham etter å ha fortalt sine nærmeste om storgevinsten.

- Først trodde de ikke på det. Men jeg tror de gjør det nå, sier han.

Onsdag 12. august er det 30 millioner kroner i potten. Leveringsfristen er onsdag klokken 18.00.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890