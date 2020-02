- Erling Braut Haaland er den beste unge spissen

Den norske spissen er den heteste i fotballverdenen nå. Mbappe er ikke lenger nummer en skal vi tro ekspertene.

Den 19 år gamle Erling Braut Haaland var for ett år siden ikke kjent for veldig mange utenfor de norske grensene. Med sine 194 centimeter på strømpelesten hadde norske øyne sett han score godt i Eliteserien som særdeles ung, men før han bokstavelig talt skjøt seg til overskriftene med innsatsen i Champions League var Haaland ikke en stjerne.

Det er han nå.

Erling Braut Haalands målstatistikk

Hans elleville statistikk i sesongen 19/20 er som følger:

30 kamper

40 mål

8 målgivende

Det fører naturlig nok til store overskrifter verden over.

- Haaland er den beste unge spissen i verden

Chris Hamill og Joe Thomlison sier på sin YouTube-kanal Euro Football Daily at for ett år siden ville alle sagt at Mbappe var den beste unge spissen i verden, men slik er det ikke lenger.

Du kan se deres video under:

Nettstedet Ronaldo.com skriver at det ikke er noe problem om Messi eller Ronaldo legger opp siden vi nå har Haaland.

Haaland er også en av de beste spillerne på spillet FIFA 20:

Scorer Haaland igjen?

Til helgen er det nok en gang kamp for Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland. Laget ligger på en tredjeplass i serien bak Leipzig og Bayern München. I helgen er det kamp mot Freiburg, som ikke akkurat er i storartet form.

Tror du Haaland scorer i den kampen får du 1.45 i odds hos Norsk Tipping.

PS! Husker du Haaland laget 9 mål i en kamp for Norge?