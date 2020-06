Fredag trekkes Nabolaget-millionær nummer 300 ut.

Siden lanseringen av spillet i februar 2015 har 299 spillere vunnet en millionpremie.

Den aller første som kunne titulere seg som Nabolaget-millionær var Petter Herman fra Askim. Hva pengene skulle brukes til var klart:

- Jeg har en bil og det føles som jeg spiller Lotto hver gang jeg skal starte den. Den skal byttes ut. Det blir nok en reise med familien, og i tillegg er det fint å ha noen kroner på en bufferkonto.

Fredag 19. juni ringes en ny millionvinner. Vinneren blir medlem nummer 300, i den hyggelige klubben av Nabolaget-millionærer.

Ett fylke med 88 Nabolaget-millionærer

Første millionvinner var altså fra Askim i nye Viken fylke, og Viken troner også på toppen med flest millionpremier i Nabolaget. Opp igjennom spillets historie har millionvinnerne fordelt seg slik over fylkene*:

Viken - 88 millionvinnere.

Innlandet - 59 millionvinnere

Rogaland - 33 millionvinnere

Troms og Finnmark - 25 millionvinnere

Trøndelag - 20 millionvinnere

Vestland - 19 millionvinnere

Oslo - 18 millionvinnere

Vestfold og Telemark - 18 millionvinnere

Nordland - 8 millionvinnere

Agder - 6 millionvinnere

Møre og Romsdal - 5 millionvinnere

- Dobbel glede hos oss i kveld

Det var en mann i Larvik som stakk av med hovedpremien i Nabolaget forrige fredag. En 5-ukers kupong kjøpt på Meny i Larvik sentrum utløste den gjeve milliongevinsten.

Mannens fem nærmeste naboer kunne også glede seg over store pengepremier - og i spesielt ett hushold var det stor jubel. Samboerparet Kathrine Hansen Håkestad og Frode Wetterlin hadde begge, uavhengig av hverandre, levert inn spill på mobilen. Dermed ble det dobbel premie og dobbel glede hos dem fredagskvelden. Tilsammen vant de 200 000 kroner som skal gå til oppussing.

Spenning hele uka

I Nabolaget er det trekninger hver dag, hele uka igjennom. Når du leverer kupong er du med på trekninger syv dager på rad.

Hver fredag trekkes seks nabolag, og i ett av disse mottar hovedvinneren 1 million kroner. De fem nærmeste naboene som har spilt vinner 100.000 kroner hver. I de fem andre Nabolagene vinner hovedvinnerne 100.000 kroner. Alle andre dager i uka trekkes det ut ett nabolag med en hovedpremie på 10.000 kroner.

Vinnersannsynlighet Nabolaget

Vinnersannsynligheten for daglig hovedpremie i Nabolaget tar utgangspunkt i omsetning. Denne kan variere, men i snitt er det en ukentlig omsetning på mellom 4 og 4,5 millioner kroner. Det tilsier mellom 80 000 og 90 000 deltakelser. Når én av disse skal trekkes ut, gir det en vinnersannsynlighet på ca. 1:90.000. De øvrige Nabolaget-vinnerne (som kan vinne 100 000, 10 000, 1000 eller 50 kroner), fastsettes i rekkefølge på grunnlag av geografisk avstand fra hovedvinneren. Vinnersannsynligheten for disse premiegruppene påvirkes av antall deltakelser, antall spillere og ulikheter i bebyggelsesstruktur innenfor et gitt geografisk område. Les mer om vinnersannsynlighet for Nabolaget her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 598 280

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 52 (hovedvinner fredager)

Antall millionærer i 2019: 52

Høyeste premieutbetaling i 2019: 1 000 000 kr