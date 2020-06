- Jeg holdt på å dette av stolen

En mann fra Viken vant toppremien på 1 million kroner i Flax.

Mannen kjøpte seg tre 50xpengedryss-skrapelodd og satte seg ned på en stol utenfor tippekiosken for å skrape loddene.

- Da jeg så at jeg hadde vunnet 1 million kroner, fikk jeg helt sjokk. Jeg satt utenfor kiosken helt alene og turte ikke stole på at jeg hadde vunnet. Derfor gikk jeg bort til kommisjonæren for å sjekke om det var riktig, forteller mannen til Norsk Tipping.

- Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg

- Han sa jeg hadde vunnet og syntes det var moro. Han flirte og lo, men jeg var så skjelven at jeg ikke fikk med meg alt han sa, sier mannen, som ønsker å være anonym. Mannen hører til i gamle Buskerud i Viken fylke.

- Det er skikkelig gøy å vinne så mye penger. Jeg pleier bare å spille noe småtteri, og har aldri vunnet noe sånt tidligere, sier den nybakte millionæren.

Vil gi bort penger

Han medgir det tok litt tid før det sank inn at han var blitt Flax-millionær.

- Men jeg tror på det nå, sier han.

Den heldige vinneren sier han skal beholde noen kroner selv - i tillegg skal han gi bort til familiemedlemmer.

Vinnersjanse toppremie 50xpengedryss er 1:250 000

Vinnersannsynlighet Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersannsynlighet.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersannsynligheten for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersannsynligheten for toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersannsynligheten for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersannsynligheten er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)