- Julegavebudsjettet blir romslig i år

Den ferske Extra-millionæren fra Arendal var svært glad tirsdag kveld og lovet økning i julegavebudsjettet. - Jeg er jo helt overveldet.

Mannen var allerede sikret en inngangspremie på 269 990 kroner. Han fikk først inn ett tall, men det var ikke slutt med det.

Han fikk inn enda ett tall, og dermed var premien oppe i 1 214 960 kroner. Der endte flaksen for arendalitten, men da hadde han allerede blitt millionær.

- Noen stor feiring i kveld blir det ikke

- Jeg er jo helt overveldet. Det var jo veldig spennende og jeg har jo blitt millionær i kveld. Det føles jo greit på alle måter, og nå blir julegavebudsjettet romslig i år, sier den blide vinneren og ler.

Planen for hva premien skal brukes til har han allerede gjort seg opp noen tanker om.

- Vel, det var en stor overraskelse og veldig gledelig. Jeg har en stor familie så premien skal komme dem til gode også. Noen stor feiring i kveld blir det ikke, men en liten cognac skal jeg nok ha i kveld, sier han glad.

Du kan spille Extra her.

Bilde, ramme og brett

Det var flere Extra-spillere som sikret seg premier.

Første bilde-premien er på 41 565 kroner og ble vunnet av to spillere:

Mann fra Hustadvika som kjøpte sitt spill på mobil.

Kvinne fra Sola som kjøpte sitt fem-ukers spill på mobil.

Første ramme-premien er på 138 555 kroner og ble vunnet av én spiller:

Mann fra Bærum som kjøpte sitt spill på Narvesen Østerås i Bærum.

Første brett-premien er på 387 955 kroner og ble vunnet av én spiller:

Kvinne fra Aukra i Møre og Romsdal som kjøpte sitt spill på mobil

Det var altså rundt Molde det var mest action på tirsdagens trekning, med nabokommunene Hustadvika og Aukra som hadde hver sin vinner, på henholdsvis første bilde og første brett. Hvis det er naborivalisering mellom de to så var det altså Extra-vinneren fra Aukra som hadde størst premie av de to og går seirende ut av nabooppgjøret denne gangen.

Vinnersannsynlighet Extra

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360 000 per kupong. Utdypende: Vinnersannsynlighet for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360 000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersannsynligheten ca. 1:360 000 per kupong.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr