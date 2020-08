- Liverpool vinner ikke Premier League

Odds-setterne tror ikke Liverpool klarer å forsvare ligagullet neste sesong.

Åpningskampen i Premier League spilles lørdag 12. september. Norsk Tipping har allerede lagt ut odds på hvem som vinner.

Ca. 106 millioner i Eurojackpot-potten onsdag. Leverer kupongen her!

City er favoritter

Manchester City innkasserte sin andre ligatittel på rad etter 2018-2019-sesongen. Etter 38 dramatiske serierunder endte til slutt City på 98 poeng, poenget foran Liverpool, i en av de mest intense serieavslutningene. Sist sesong var det Liverpool sin tur. Merseyside-laget vant Premier League for aller første gang.

Men oddssetterne på Hamar heller kaldt vann i årene på Liverpool-fansen. De tror ikke at Jürgen Klopp og Liverpool klarer å forsvare ligatittelen neste sesong. Norsk Tipping har Pep Guardiola og Manchester City som favoritter til å vinne ligatittelen i 2020-2021-sesongen.

- Hvorfor har dere ikke troen på Liverpool?

- Det går litt på at vi har mer tro på at det finnes større finansielle muskler i andre klubber, og hvis Liverpool for andre sommer på rad ikke forsterker laget i vesentlig grad, så viser det seg at det blir vanskelig å vinne ligaen, sier fagansvarlig for Sportspill, Ole Morten Bratberg.

Går Manchester City til topps i 2020-2021-sesongen? Spill her!

Dersom du satser 100 kroner på at Manchester City står med Premier League-trofeet 23 mai 2021, vil de få tilbake 200 kroner. Oddsen på at de lyseblå fra Manchester skal slå tilbake er bare 2,00.

Liverpool vant Premier League for første gang i 2019-2020-sesongen. Foto: Phil Noble (Reuters)

Oddsen på at Liverpool går til topps i den engelske toppdivisjonen for andre år på rad er 2,80.

Tror du Liverpool og Jürgen Kopp vinner igjen Lever kupongen her!

Er du en av dem som har troen på at Ole Gunnar Solskjær kan lede Manchester United til klubbens første ligatittel siden 2012-2013-sesongen? Ja, da kan du gjøre gode penger. Oddsen på at De røde djevlene, som endte på tredjeplass sist sesong, skal klatre helt til topps er 9,00.

Har du troen på Ole Gunnar Soskjær og United neste sesong. Spill her!

Chelsea har forsterket laget

Chelsea havnet på fjerdeplass denne sesongen i Frank Lampard sin første sesong som manager i Premier League. London-kubben har hentet inn flere solide forsterkninger foran neste sesong Timo Werner fra Leipzig og Hakim Ziyech fra Ajax er begge spillere som har potensia til å bli store profier i England. Men er nykommerne i stand til å gi kubben en ny ligatittel. Neppe. Iallfall ikke ut fra vurderingene til ekspertene hos Norsk Tipping. Oddsen på at Premier League-trofeet havner på Stamford Bridge er nemlig 14,00.

- Hvorfor er oddsen så høy på Chelsea?

- Chelsea har hentet inn gode spillere, men de har jo ikke forsvar, og i hvilken grad blir de forsterket når de mister Willian. Det er en god spiller som går ut også, sier Bratberg.

Burnely, Aston Villa, Crystal Palace og nyopprykkede Fulham og West Brom gir alle 1000 i odds. Det vil si at du sitter igjen med 100 000 kroner, hvis du satser 100 kroner på et av de fem lagene - og det går inn.

Vinner Chesea Premier League? Spill her!

- Det er helt sikkert noen Leeds-supportere som har tippet Leeds som vinner for å ha en kupong å vise til kompisene. De har jo mange fans i en ressuerssterk alder, sier han.

Her er oddsen på hvem som vinner Premier League hos Norsk Tipping:

Manchester City - 2,00

Liverpool - 2,80

Manchester United - 9,00

Chelsea - 14,00

Arsenal - 50

Tottenham - 50

Leeds - 150

Leicester - 150

Wolverhampton - 150

Everton - 200

WestHam - 300

Newcastle - 500

Sheffield United - 500

Brighton - 700

Southampton - 700

Aston Villa - 1000

Burnley - 1000

Crystal Palace - 1000

West Brom - 1000

Fulham - 1000

Hvem tror du vinner Premier League. Her kan du levere inn ditt tips!