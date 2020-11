- Nå får Jens Petter Hauge kjempesjanse i AC Milan

Jens Petter Hauges venstrekant-konkurrent Rafael Leao er ute med skade. Det betyr flere sjanser for 20-åringen.

Jens Petter Hauge har ikke fått mye spilletid etter at han kom til AC Milan fra Bodø/Glimt i september. Selv om han bare har fått 44 minutter på banen totalt, så har han allerede scoret ett mål og fått mye skryt av trener Stefano Pioli.

Det var selvsagt heller ingen som forventet at han skulle få mye spilletid de første månedene. Man visste at den tidligere Bodø/Glimt-spilleren ville trenge tid til å tilpasse seg. Når det er sagt, så har det norske stjerneskuddet vist at han er klar til å kjempe om en plass i startelleveren allerede.

Konkurrent ute i ti dager

Med Rafael Leao foran i køen har konkurransen vært beinhard, men nå virker det som Hauge får en gyllen mulighet. Ifølge Gazzetta Dello Sport er den portugisiske kantspilleren skadet og blir trolig ute i minst ti dager. Det betyr ifølge Sempremilan at Hauge står først i køen til å erstatte den kroatiske stjerneangriperen Ante Rebic på venstrekanten.

Jens Petter Hauge jubler etter scoringen sin mot Celtic i Europa League. Foto: Russell Cheyne (AFP)

Kanskje dette kan vise seg å være hans sjanse til å bevise at han fortjener mer spilletid, skriver nettstedet som følger Milan tett.

Trener Stefano Pioli og assistenten hans har begge testet positivt for covid-19, og det betyr at Daniele Bonera leder Milan i søndagens kamp mot Napoli.

Gjør to endringer på laget

Ifølge MilanNews.it vil Milan gjøre iallfall to endringer på laget før bortekampen i Sør-Italia. Alessio Romagnoli kommer inn i forsvaret istedenfor Matteo Gabbia og Ante Rebic går inn på venstreflanken for Leao. Kroaten spiller sin første kamp fra start for Milan på over to måneder. Det betyr at Milan stiller med det sterkeste laget de har.

Milan stiller trolig med dette laget (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SSC Napoli - Milan 2,15 - 3,35 - 2,90 U (spillestopp kl. 20.40)



Italiensk Serie A. En real godbit fra Napoli. Det endte 2-2 her sist sesong i en kamp som ble spilt i sommer, mens lagene spilte 1-1 mot hverandre på samme helg i fjor i Milano.

Napoli er nummer tre med 14 poeng etter fem seire og to tap på de første sju (startet sesongen med ett minuspoeng) og kommer fra 1-0 seier borte over Bologna. De har tre poeng opp til gjestene som topper. Osimhen, Hysaj, Ospina og Rrahmani er alle trolig ute for tabelltreeren i denne.

Milan sliter på San Paolo

Milan leder Serie A med sine 17 poeng og er fortsatt ubeseiret etter 5-2-0 på sine sju første kamper i høst. De er faktisk ubeseiret i 20 Serie A-kamper på rad siden sist sesong.

De åpnet med fire strake seire og tok med seg den solide formen fra i sommer før det nå har blitt 1-2-0 på de siste tre. Sist ble det 2-2 hjemme mot Hellas Verona.

Milans statistikk mot Napoli er ikke særlig oppløftende. De har kun vunnet seks av de siste 27 kampene mot the Partenopei, men elleve av kampene har endt uavgjort. Napoli står med ti seire.

Sist Milan vant på San Paolo var tilbake i oktober 2010, da spissveteranen Zlatan Ibrahimovic var en av målscorerne da Milan vant 2-1. Det er faktisk den eneste borteseieren til Milan mot Napoli siden tusenårsskifte.

Napoli vant de to første hjemmekampene mot Genoa (6-0) og Atalanta (4-1), men de gikk på et overraskende 0-2-tap mot Sassuolo sist. Napoli har dermed tapt de to siste hjemmekampene i alle turneringer, mot AZ Alkmaar i Europa League og Sassuolo. AC Milan på sin side er ubeseiret i de siste 14 bortekampene i alle turneringer.

Det ligger n til bli en jevnspilt match i kveld. Vi tror storkampen på San Paolo ender med poengdeling. Oddsen på uavgjort er 3,35. Det er ok.

