- Sykeste jeg har opplevd

Eurojackpot-potten har bikket 200 millioner kroner. Dersom en nordmann stikker av med hele, blir det den tredje største i Norge.

I 2019 vant en mann 443 904 506 kroner i Eurojackpot. I 2017 vant en mann 441 287 335 kroner i samme spill. Begge kjøpte kupongen fra mobil.

Tredjeplassen holdes foreløpig av en kvinne, i 2018 inkasserte hun 167 132 540 kroner. Kupongen ble kjøpt på nett.

Dersom en nordmann stikker av med hele potten fredag, kan det måtte ryddes plass på den gjeve pallen.

- Skal unne meg en er dyr flaske sjampanje

Ingen vant toppremien sist fredag, men Åse Fredheim fra Lørenskog ble nasjonal vinner og vant 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner.

- Har jeg vunnet 1 million? Datteren min sover, ellers hadde jeg skreket for full hals, sa Fredheim til Norsk Tipping.

- Mannen min og jeg drømmer om å bygge hus, så dette kommer svært godt med hvis det blir en realitet. Men det aller første jeg skal unne meg en er dyr flaske sjampanje. Det har jeg aldri unnet meg før, fortsatte en særdeles fornøyd vinner.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1 600 000 per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr