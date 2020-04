1 milliard for 7 rette, slik vinner du med 1 tall

Får du 5+2 riktige i Eurojackpot fredag 24. april blir du tidenes vinner, men du kan også vinne med bare ett eneste tall.

Det begynner å bli lenge siden noen tok førstepremien i Eurojackpot. Det vil si at man klarte 5+2 tall, altså 7 tall totalt.

Samtidig svinger valutakursene så mye at det er vanskelig å si hvor høy potten totalt er. I skrivende stund, klokken 13:12 på fredag, ville du vunnet rett over 1 milliard norske kroner om du tok premien på 90 millioner euro.

Samtidig begynner andrepremien å bevege seg mot en kvart milliard, ca 242 millioner norske kroner.

Slik vinner du med 1 tall

Likevel, skal du ta andrepremien må du ha 6 rette tall (5+1). Synes du også det virker litt vanskelig (du har for øvrig rett, vinnersannsynligheten er på 1 til 6 millioner for andrepremien) så kan du vinne med bare 1 tall.

Grunnen til det er at du kan spille på Eurojackpot på oddsen. Det vil si at om du slenger inn en kupong med for eksempel tallet 7 kan du få igjen 9 ganger pengene. Spiller du for 1000 kroner, og 9 blir trukket ut vinner du 9 000 kroner.

Skulle du tatt samme pott som førstepremien måtte du spilt for 110 millioner kroner, men det hadde du kanskje ikke gjort om du hadde 110 millioner kroner på kontoen?

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr