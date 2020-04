10 196 vant på dette nabospillet sist fredag

Det er ingen tvil om at vi nordmenn ofte kikker på naboen, men hva om naboen vinner 1 million?

Nabolaget er et spill fra Norsk Tipping som har trekning hver dag. Spillet er ganske enkelt:

Du kjøper et lodd. Loddets nummer, om du vil, er din adresse. Trekkes din adresse ut så vinner du hovedpremien. 1 million kroner. Trekkes en adresse nær deg ut så vinner du mindre premier. Har du ikke levert kupong, og naboen vinner så vinner ikke du.

Sist fredag var det folk i Haugesund som kunne slippe den store jubelen løs. Ikke bare ble det Haugesund som fikk hovedpremien, det ble også nivå 3 i Haugesund.

Som du ser av kartet under så var det de som bodde nærmest den heldige millionvinneren som fikk flest premier. Likevel fikk folk, som hadde levert kupong, også premier om de bodde så langt som 7 kilometer unna.

Så, hvis du skal ha sjanse til å vinne i Nabolaget må du levere en kupong før klokken 19:00. En kupong for en uke gjelder i 7 trekninger.

Sjansen for å vinne hovedpremien i et av nabolagene er 1:90 000. Vinnersannsynlighet for resten av pengepremiene påvirkes av antall deltakelser, antall spillere og ulikheter i bebyggelsesstruktur innenfor et gitt geografisk område. Til sammenligning er vinnersjansen på topp-premien i Joker 1:550 000 og på Lotto 1:5,4 millioner.

