11 ting du må vite før Champions League-runden

1. Manchester City må vinne

Etter en skuffende start i sin gruppe med tap mot Lyon skal Pep Guardiolas mannskap ut mot Hoffenheim. Hjemmelaget har slitt i Tyskland, men imponerte tidvis borte mot Shaktar Donetsk (2-2). Julian Nagelsmann og Hoffenheim tapte i helgen mot hans nye lag etter sesongen, Leipzig. Håvard Nordtveit scoret da laget spilte sin første Champions League-kamp noensinne sist. Kaptein Vogt er skadet for Hoffenheim i deres første hjemmekamp noensinne i den gjeveste cupen , Aguero er usikker for City. Nordtveit stod over i helgen, men kan bli klar til kampen.

Oddsen på at Hoffenheim skal ta sin første seier i Champions League er 6.60

2. Nabil Fekir kan fortsette å imponere

Mannen som alle trodde skulle bli Liverpool-spiller var strålende i Lyons første kamp i samme gruppe da City ble slått. I helgen bommet han på straffe hjemme i Ligue 1 hvor Lyon har slitt litt med formen, men han er en spiller som ofte leverer best i de største kampene og nå mot Shaktar Donetsk kan Lyon få en super start med nok en trepoenger. Ryktene skal ha det til at Chelsea vil prøve å hente Fekir i januar, for øvrig.

Oddsen på at Lyon og Fekir skal vinne er 1.75

3. Ronaldo og Umtiti er utestengt

To store profiler, for henholdsvis Juventus og Barcelona, er utestengt for rødt kort i forrige kamp. Det samme er for øvrig Ndiaye hos Galatasray. Buffon er fortsatt utestengt for PSG (i 3 kamper til) etter sin reaksjon mot dommeren i fjor.

4. Manchester United kan ta sesongens andre seier på hjemmebane

Laget har kun slått Leicester på hjemmebane tidligere denne sesongen i serieåpningen (2-1). Valencia på sin side sliter stort, og spiller stort sett uavgjort (5 av 7 kamper i serien).

5. Mourinho har brukt 25 spillere til nå denne sesongen

I hele fjorårssesongen brukte laget 29 spillere i alle turneringer. Det er knyttet stor usikkerhet rundt mange av stjernene foran Champions League-runden.

Tror du Manchester United tar sesongens andre seier er oddsen 1.60

6. Roma lekker som en sil

Laget har sluppet inn 10 mål i Serie A, og tapte sin første kamp 3-0 mot 10 mann i Champions League. Viktoria Plzen spilte 2-2 i sin første kamp mot CSKA Moskva, og har sluppet inn en del mål i sine kamper også. Det kan fort bli mange mål når lagene møtes.

Oddsen på over 4,5 mål er 4

7. Dortmund er i siget

Borussia Dortmund leder Bundesliga, og vant sin første kamp etter Pulisic-scoring. Monaco på sin side sliter i Ligue 1 (1 3 4), og tapte første kamp mot Atletico Madrid.

Oddsen er 1.35 på tyskerne

8. Kan Tagliafico gjøre det igjen?

Den 26 år gamle Nicolas Tagliafico har spilt en halv sesong i Ajax etter at han kom fra sitt hjemland, Argentina. Han laget to mål mot AEK Athen, og håper nok på en like god kamp borte mot Bayern München.

Oddsen er for øvrig 10 på Ajax-seier i Tyskland

9. Vil Liverpool-toget fortsette?

Napoli klarte bare uavgjort i sin første kamp, men har vært gode i Serie A (5 seire, 2 tap). Laget tapte 3-1 borte mot Juventus i helgen, men laget var lenge på høyde på bortebane. Sist Liverpool møtte Napoli spilte for øvrig Jamie Carragher for de røde. Han er i studio i Norge nå.

Oddsen på hjemmeseier er heftige 3.15

10. Storoppgjør i London

Tottenham kontrollerte mot Inter i sin første kamp, men mistet konsentrasjonen i noen få minutter. Nå kommer Barcelonas stjernegalleri med hattrick-Messi på laget. Det er ingen tvil om at det katalanske laget satser på Champions League i år, og mener de alvor kan det bety trøbbel for Tottenham.

Oddsen er 3.15 på at Tottenham skal vinne hjemme

11. Bale er skadet for Real Madrid

På den lange turen til Moskva er han derfor ikke med. Hjemmelaget har spilt litt mange uavgjort i år, men har vist styrke i de siste kampene.

Oddsen er 5.50 på hjemmeseier til CSKA Moskva