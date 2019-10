13 ting du trenger å vite før NHL-starten

Natt til torsdag droppes puckene igjen i den nordamerikanske hockeyserien National Hockey League (NHL). Norge har to spillere i verdens beste hockeyliga, Mats Zuccarello Aasen og Andreas Martinsen.

«Zucca» spiller denne sesongen for Minnesota Wild. Avtalen hans er verdt 256 millioner norske kroner for de fem neste årene. Det betyr at Zuccarello tjener litt i overkant av 50 millioner kroner i året. Minnesota Wild er den tredje klubben hans i NHL. Han har tidligere spilt for New York Rangers og Dallas Stars. Totalt har nordmannen spilt 511 NHL-kamper og står med 114 mål og 241 assist. Zuccarellos NHL-start kommer 3. oktober mot Nashville Predators.

Andreas Martinsen har kontrakt med Anaheim Ducks denne sesongen. Det blir hans fjerde NHL-klubb. Den tidligere Lillehammer-spilleren blir i første omgang å se i famerklubben San Diego Gulls i AHL. Gjør han sine saker bra der, og det åpner seg opp en plass i troppen, så vil han få spille for Anaheim i løpet av sesongen.

1) NHL står for National Hockey League og er en nordamerikansk ishockeyliga bestående av 31 lag, hvorav syv hører hjemme i Canada og 24 hører hjemme i USA. Den er delt inn i to avdelinger: Eastern Conference og Western Conference.

2) 2019-2020-sesongen vil bli den 103. sesongen i National Hockey League. Denne sesongen starter natt til torsdag 3. oktober for oss her i Norge, og avsluttes 4. april neste år. Staney Cup-playoffen starter noen dager etterpå, og Stanley Cup-finalene spilles i slutten av mai og starten av juni.

3) Stanley Cup er navnet på trofeet som tildeles vinneren av sluttspillet. Dette er altså det gjeveste trofeet en spiller i NHL kan vinne. Og vinnerlaget må spille minst 98 kamper for å stikke av med den berømte pokalen. Når man først har vunnet Stanley Cup, får man navet sitt inngravert på pokalen. For tiden er pokalen 89,54 cm høy og veier 15,5 kg, og originalen finnes i National Hockey Leagues The Hockey Hall of Fame (engelsk) eller Le Temple de la Renommée de hockey (fransk) i Toronto.

Det har i troféets historie vært to år hvor det ikke ble delt ut, i 1919 på grunn av spanskesyken og som følge av lock out som følge av en arbeidskonflikt i 2005.

St. Louis Blues-trener Craig Berube løfter opp Stanley Cup-trofeet etter at de vant Stanley Cup-finalen mot Boston Bruins sist sesong.

4) Pokalen ble satt opp av lord Stanley av Preston i 1892. I denne perioden ble han og hans familie store ishockeyentusiaster, og både datteren og hans syv sønner ble aktive spillere i Canada og etterpå i England.

5) De regjerende NHL-mesterne St. Louis Blues, som slo Boston Bruins i Stanley Cup-finalen sist sesong, skal prøve å forsvare Stanley Cup-tittelen mot Washington Capitals hjemme i Enterprise Center 2. oktober. Det skal også spilles tre andre kampernatt til torsdag: Toronto Maple Leafs tar i mot Ottawa Senators, Edmonton Oilers møter Vancouver Canucks hjemme i Rogers Palace og Vegas Golden Knights er vertskap for San Jose Sharks.

6) Hvert av de 31 lagene skal spilles 82 kamper i grunnserien.

7) Ettersom NHL er den mest populære ishockeyligaen i verden, kan klubbene fordele talenter fra hele verden seg imellom. Ligaen har selv satt som krav at spillerne må være mellom 18 og 20 år hvis de er fra Nord-Amerika eller 18 og 21 år hvis de tilhører andre deler av verden. Draften avholdes én helg i året. Da samles klubbene og velger talenter etter tur. De klubbene som gjorde det dårligst forrige sesong, får velge først. Det laget som vant Stanley Cup, velger sist. Dette er en måte å utjevne forskjellene i ligaen og gjøre alle lagene konkurransedyktige.

Spilleren som ble valgt først i draften foran 2019-2020-sesongen var amerikanske Jack Hughes. Han skal spille for New Jersey Devils denne sesongen. Den som ble valgt først i resten av verden var det finske vidunderbarnet Kaapo Kakko. Han skal spille for Mats Zuccarello Aasens gamle klubb, New York Rangers. Den siste nordmannen som ble draftet til NHL var Mathias Emilio Pettersen. Han ble draftet i 2018 som nummer 167 av Calgary Flames.

Jack Hughes ble plukket først i NHL-draften før 2019-2020-sesongen. Supertalentet skal spille for NJ Devils denne sesongen.

8) Det er et lønnstak i NHL. Dette lønnstaket setter en øvre og nedre grense for hva klubbene skal bruke på spillerlønninger per sesong, og justeres etter hver sesong med utgangspunkt i ligaens samlede inntekt. Denne sesongen er den øvre grensen satt til 81,5 millioner dollar. Den nedre grensen er 60,2 millioner dollar.

9) Tre kamper i NHL skal spilles utendørs i 2019-2020-sesongen. The fifth Heritage Classic spilles 26. oktober på Mosaic Stadium i Regina, Saskatchewan, hvor Calgary Flames møter Winnipeg Jets. The Winter Classic spilles 1. januar 2020 på Cotton Bowl i Dallas, der skal Nashville Predators møte Dallas Stars. The Stadium Series spilles i februar 2020 på Falcon Stadium i Colorado Springs. Her møtes Los Angeles Kings og Colorado Avalanche.

Her på Cotton Bowl i Texas skal Winter Classic-kampen mellom Nashville Predators og Dallas Stars spilles i 2020.

10) NHL All-Star-kampen i 2020 spilles i Enterprise Center i St. Louis 26. januar 2020. Det er hjemmebanen til St. Louis Blues. All-Star-kampen er tilbake på en søndag denne gangen.

11) Klubbene i NHL har maksimalt lov til å ha 23 spillere i stallen, men de har mange flere spillere på kontrakt. De spillerne som til en hver tid ikke er gode nok for NHL-laget, spiller ofte i AHL (American Hockey League). Dette er en liga for reservelagene til NHL-klubbene, de såkalte farmerlagene.

12) Åtte nordmenn har spilt i NHL. Bjørn «Botta» Skaare var den første. Han fikk én kamp for Detroit Red Wings i 1978/79-sesongen. Mats Zuccarello Aasen er den nordmannen som har spilt flest kamper i NHL. Han har 510 kamper for NY Rangers, Dallas Stars og Minnesota Wild.

De øvrige norske spillerne som har spilt i NHL:

Espen Knutsen spilt 207 kamper for Anaheim Ducks og Columbus Blue Jackets,

Anders Myrvold har spilt 33 kamper for Colorado Avalanche, Boston Bruins, New York Islanders og Detroit Red Wings

Ole-Kristian Tollefsen spilte 163 kamper for Columbus Blue Jackets

Patrick Thoresen fikk 106 kamper for Edmonton Oilers og Philadelphia Flyers.

Jonas Holøs har spilt 39 kamper for Colorado Avalanche.

Andreas Martinsen har spilt 152 kamper for Colorado, Montreal Canadiens og Chicago Blackhawks.

13) Kun fem av de norske spillerne har scoret i NHL. Mats Zuccarello Aasen troner på toppen av scoringslisten med sine 114 mål. Deretter kommer Espen Knutsen med 30 scoringer. Andreas Martinsen har scoret ni mål, Patrick Thorsen har seks mål og Ole-Kristian Tollefsen har scoret fire ganger.

