14 nye Lotto-millionærer svarer ikke på telefonen

I denne helgens Supertrekning ble det så mye som 41 nye Lotto-millionærer, men nå søndag formiddag er det femten av dem som kanskje ikke er klar over at de har blitt nettopp Lotto-millionærer.

Norsk Tippings vinnernummer er 625 60 000. Så nå gjelder det å sjekke om du har et ubesvart anrop derifra. For det kan hende at du er en av de 41 heldige som vant denne lørdagens Supertrekning. Det er nemlig bare 25 av vinnerne som har tatt telefonen fra Norsk Tipping.

Her er vinnerne Norsk Tipping ikke har fått tak i:

- Mann i 70-åra fra Frogn i Akershus

- Mann i 70-åra fra Bærum i Akershus

- Mann i 60-åra fra Nesodden i Akershus

- Kvinne i 60-åra fra Bærum i Akershus

- Kvinne i 50-åra fra Hurum i Buskerud

- Mann i 30-åra fra Nes i Buskerud

- Mann i 50-åra fra Voss i Hordaland

- Mann i 50-åra fra Sykkylven i Møre og Romsdal

- Kvinne i 50-åra fra Oslo

- Mann i 30-åra fra Naustdal i Sogn og Fjordane

- Kvinne i 70-åra fra Luster i Sogn og Fjordane

- Kvinne i 70-åra fra Oppdal i Trøndelag

- Mann i 40-åra fra Trondheim i Trøndelag

- Mann i 70-åra fra Fredrikstad i Østfold

- Kvinne i 50-åra fra Eidsberg i Østfold

Norsk Tipping gjør nye forsøk på å få tak i de heldige søndag.



(Vinnersannsynligheten for sju rette i Lotto er 1:5,4 millioner pr. rekke.)