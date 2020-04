15-millionsvinneren har meldt seg: - Nå er jeg bare happy!

En mann fra Arendal vant over 15 millioner sist lørdag, men forsto ikke at det var han som var vinneren før han sjekket Lotto-kupongen på vei hjem fra jobb tirsdag.

Den lykkelige Lotto-millionæren hadde spilt en 5-ukerskupong, og han hadde ikke sjekket kupongen i helgen.

- Svogeren min sa at "nå er det kanskje noen i nærheten som har vunnet". Det har vært en stor snakkis her nede og det var flere som nevnte at det var noen som hadde vunnet stort og ikke hadde gitt seg tilkjenne uten at jeg reagerte. Etter at flere hadde nevnt det så tenkte jeg "det kan vel ikke ha gått så galt at det er meg?"

- Når jeg reiste hjem fra jobb så stoppet jeg bilen i veikanten og sjekket vinnerrekken mot min kupong, og den var den samme som min, sa den nybakte Lotto-milionæren.

Mannen, som vil være anonym, var den eneste som hadde syv rette i Lotto sist lørdag, og dermed ble han hele 15.163.180 kroner rikere.

- Nå er jeg bare happy, så utrolig happy, jublet han.

- Største opplevesen siden jeg ble bestefar

Summen er historiens største premie som er utbetalt fra Norsk Tipping til noen i Arendal kommune. Den forrige rekorden tilhørte en kvinne fra sørlandsbyen. Hun vant 8,1 millioner kroner i juli 2007.

Norsk Tipping har ringt mannen gjentatte ganger, men har ikke fått tak i mannen. Tirsdag ettermiddag tok mannen selv kontakt med Norsk Tipping.

Han forklarte at han brukte et annet mobilnummer enn han hadde oppgitt i profilen sin hos Norsk Tipping, og derfor ikke hadde oppfattet at Norsk Tipping hadde forsøkt å komme i kontakt med ham.

- Det er den merkeligste opplevelsen jeg har hatt noen gang. Det er kanskje bare den gangen jeg ble bestefar at jeg har opplevd en tilsvarende følelse, sa den ferske mangemillionæren.

- Dette har jeg drømt om

- Bare den følelsen av å se at det var de rette tallene. Det er sånn jeg har drømt om så lenge jeg har spilt, og nå var det min tur. Det er helt utrolig, sa mannen fra Arendal.

- Jeg vil være helt anonym. Jeg forsøker å holde det helt nedpå og skal ikke gjøre all verden med det første. Jeg skal nok dele litt med familen, men mest av alt er jeg bare happy nå, utrolig happy, sier han fornøyd.

Dette var vinnerrekken:

31 - 9 - 16 - 23 - 28 - 27 - 33

Tilleggstallet var 8.