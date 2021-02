15 strake seire for Manchester City

Manchester City står med 14 strake seire før kveldens hjemmekamp mot Tottenham. City blir en av våre sikre på lørdagens tippekupong.

Lørdagens tippekupong består av tre kamper fra Premier League og ni kamper fra engelsk Championship. Bonuspotten er på ca 2,7 millioner kroner. Innleveringsfristen på lørdagskupongen er som vanlig kl 15.55.

1. Brighton - Aston Villa

Med 11 poeng på de fem siste seriekampene, har Brighton tatt ett stort steg vekk fra nedrykksstriden i Premier League. Er oppe på 25 poeng nå og har 10 poeng ned til Fulham under streken. Kun ett baklengsmål på disse fem kampene og det kom borte mot Burnley i forrige lørdags kamp på Turf Moor som endte 1-1. Sesongens første hjemmeseier kom i forrige hjemmekamp da Tottenham meget fortjent ble slått 1-0. Totalt står Potters menn med 1-6-4 på egeg gress. Manager Graham Potter må fortsatt klare seg uten skadde Tariq Lamptey, Solly March, Alireza Jahanbakhsh og Florin Andone.

Aston Villa på 9. plass med 35 poeng, men har både en og to kamper tilgode på lagene foran seg på tabellen. Det er kun fem poeng opp til Liverpool på 4. plass som har spilt to kamper mer. Variable 3-0-3 på de seks siste seriekampene. Røk litt overraskende 1-3 hjemme mot West Ham forrige onsdag, men slo tilbake med 1-0 seier hjemme mot Arsenal tre dager senere. Akseptable 6-1-4 på elleve spilte bortekamper. Manager Dean Smith kan glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap.

1-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Manchester City - Tottenham

Pep Guardiola tar som kjent de nasjonale cupene på alvor og stilte med en sterk ellever borte mot Swansea i onsdagens FA-cup kamp, som de enkelt vant 3-1. Knallsterk 4-1 seier borte mot Liverpool søndag kveld og City står nå med 14 strake seire, alle turneringer medregnet. I Premier League står City med ti strake seire og 12-2-0 på de 14 siste. Har en kamp mindre spilt enn Manchester United som ligger på 2. plass og er fem poeng foran. Tapte sesongens første hjemmekamp mot Leicester med 2-5, men 8-2-0 på de ti neste. Det har vært usikkerhet rundt både midtstopper Ruben Dias og midtbaneankeret Rodri, men begge er friskmeldte til lørdagens kamp. Kevin De Bruyne, Nathan Ake og Fernandinho er fortsatt uaktuelle, mens Sergio Aguero er tilbake i trening etter sin coronaperiode.

Tottenham med tre strake tap før Harry Kane gjorde et overraskende comeback hjemme mot West Bromwich sist søndag og etterlengtet trepoenger igjen for Tottenham med 2-0 seier. Ligger på 8. plass med 36 poeng, og har fire poeng opp til Liverpool på 4. plass, men Spurs har en kamp mindre spilt. Kun to av ti bortekamper er tapt (5-3-2). Sergio Reguilon og Giovani Lo Celso er helt sikkert ute for Tottenham, mens Harry Kane er ventet tilbake i startelleveren etter å ha startet på benken i midtukens FA-cup kamp mot Everton.

Det endte 2-2 i tilsvarende kamp på Etihad i fjorårssesongen. Manchester City virker helt utilnærmelig for tiden og står ugardert. H.

3. Crystal Palace - Burnley

Crystal Palace stod med to strake seire, før mandagens bortekamp mot Leeds. Måtte unnvære meget viktige Wilfried Zaha i den kampen i tillegg til flere andre viktige spillere og tapte svært fortjent 0-2. Zaha er trolig ute også til lørdagens hjemmekamp. Palace ligger på 13. plass med 29 poeng og med 14 poeng ned til Fulham under streken, blir det ikke noe nedrykksstrid på Palace denne sesongen. Helt ordinære 4-3-4 hjemme på Selhurst Park. I tillegg til Zaha, må Hodgson også unnvære Wayne Hennessey, Nathan Ferguson, Mamadou Sakho, James Tomkins, James McArthur, James McCarthy, Jeffrey Schlupp og Connor Wickham.

Burnley fikk det som ventet for tøft borte mot Chelsea tredje sist (0-2) og hjemme mot Manchester City forrige onsdag (0-2), men fikk med seg 1-1 hjemme mot Brighton forrige lørdag. Sean Dyches hardtarbeidende mannskap ligger fjerde sist, men har åtte poeng ned til Fulham under streken. Som vanlig ikke glitret på bortebane, der totaltallene viser 2-3-6. Chris Wood betegnes som usikker.

Det står 2-0-2 på de fire siste tilsvarende på Selhurst Park og Burnley vant 1-0 her forrige sesong. Vrien kamp dette, vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Norwich - Stoke

De ni siste kampene på lørdagens tippekupong er alle hentet fra engelsk Championship.

Med kun to poeng på sine tre siste seriekamper, har Norwich måttet gi fra seg tabelltoppen til Brentford i Championship. Etter to strake 0-0 kamper, ble det 0-2 tap borte mot Swansea forrige fredag. Viktige Emi Buendia er tilbake etter karantene lørdag. Kun ett tap hjemme på Carrow Road sålangt (8-5-1). Ligger på 2. plass med 55 poeng, det er kun to poeng opp til serieleder Brentford.

Kun Millwall har spilte flere uavgjorte kamper enn Stoke i Championship denne sesongen. Stoke med 12 poengdelinger hittil og borte er åtte av dem kommet, der laget står med 4-8-2 totalt. Ligger på 9. plass med 39 poeng og har seks poeng opp til Bournemouth på playoff, men Stoke har en kamp mindre spilt. Er uten seier på sine åtte siste seriekamper, men hele seks av dem er endt uavgjort. Rhys Norrington-Davies soner karantene.

0-1 i tilsvarende seriekamp i Championship i 2018/19-sesongen. Nå tror vi klart mest på hjemmeseier og Norwich blir en av våre sikre på lørdagskupongen. H.

5. Sheffield Wednesday - Swansea

Kampen er avlyst grunnet frossen bane på Hillsborough og vil bli trukket. Folkerekken viser tegnfordelingen 28-26-46. Vi sjanser på UB.

6. Reading - Millwall

Reading stod med sterke 4-3-0 på sine sju siste seriekamper, da de tok imot meget formsterke Brentford hjemme på Madejski stadium onsdag kveld. Det endte med 1-3 tap. Ligger på en flott 5. plass med 48 poeng og er godt inne på playoff. Det er åtte poeng ned til Middlesbrough på 7. plass. Ni av fjorten hjemmekamper er vunnet, de fem øvrige er tapt.

Normalt hjemmesterke Millwall hadde kun vunnet en av sine tretten første hjemmekamper (1-9-3), da de slo til med 4-1 seier hjemme mot Sheffield Wednesday forrige lørdag. Det var lagets femte seriekamp på rad uten tap (2-3-0). Ligger likevel på en skuffende 14. plass med 35 poeng og har ti poeng opp til den siste playoffplassen. Samtidig er det ikke mer enn sju poeng ned til Derby under streken. Pene 5-5-4 på bortebane.

Reading har hatt et godt tak på Millwall på hjemmebane og det står 8-3-1 på de 12 siste tilsvarende. Vi spiller HU både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

7. Watford - Bristol City

Philip Zinckernagel kom ikke på banen i Watfords 0-0 kamp borte mot Coventry sist lørdag, etter å ha fått innhopp i de fem foregående seriekampene. Kun to poeng for Watford nå på de tre siste seriekampene og har dermed tapt poeng i opprykksstriden. Ligger på 4. plass med 48 poeng og har sju poeng opp til Norwich på 2. plass. Solide 10-2-2 hjemme på Vicarage Road.

Bristol City med sju tap på sine ti siste seriekamper og har sakket akterut i playoffstriden. Ligger på 10. plass med 39 poeng, det er seks poeng opp til Bournemouth på den viktige 6. plassen. Åtte av fjorten bortekamper er tapt (5-1-8). Skuffende 0-2 tap hjemme mot Cardiff sist lørdag.

Watford har skuffet litt den siste tiden, men får vår fulle tillit lørdag. H.

8. Derby - Middlesbrough

Derby fikk sin bortekamp mot Barnsley sist lørdag og har dermed ikke vært i aksjon siden forrige onsdags bortekamp mot Rotherham som endte med et meget skuffende 0-3 tap. Stod med tre strake 1-0 seire før den kampen, men er under nedrykksstreken igjen nå med sine 28 poeng. Kun målforskjellen skiller opp til Sheffield Wednesday på sikker plass. Ikke bedre enn 3-4-7 på hjemmebane, men de to siste hjemmekampene er begge vunnet.

Middlesbrough med kun ett poeng på sine fire siste seriekamper og det poenget kom overraskende nok borte mot Norwich nest sist (0-0). Alle tre tapene er faktisk kommet på hjemmebane i denne perioden. Ligger på 7. plass med 40 poeng og har fem poeng opp til Bournemouth på den viktige 6. plassen. Moderate 4-5-5 på bortebane hittil.

2-0 til Derby i tilsvarende kamp i fjorårssesongen. Vi tar sjansen og gir poengtrengede Derby full tillit. H.

9. Birmingham - Luton

Med kun en seier på sine ti siste seriekamper (1-3-6), ligger Birmingham nest sist på tabellen med sine 28 poeng. Men kun målforskjellen skiller opp til Sheffield Wednesday på sikker plass. Kun to av fjorten hjemmekamper er vunnet (2-3-9). Hang godt med borte mot Bournemouth sist lørdag, men endte opp med å tape 2-3. Midtstopper Marc Roberts soner sin siste av to kampers karantene.

Luton oppe på 34 poeng og har således seks poeng ned til Derby under streken. Etter to strake 0-1 tap borte mot tøff motstand (Brentford og Blackburn), ble det 1-1 hjemme mot Huddersfield sist lørdag. Borte er åtte av fjorten kamper tapt (4-2-8).

2-1 til Birmingham i tilsvarende kamp forrige sesong. Birmingham er i poengnød. Vi spiller HU både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Huddersfield - Wycombe

Etter fire strake tap, kommer Huddersfield nå fra to strake 1-1 kamper. Nest sist 1-1 hjemme mot Stoke og sist lørdag 1-1 borte mot Luton. Ligger på 17. plass med 33 poeng og har ikke mer enn fem poeng ned til Derby under streken. Brukbare 7-2-5 på eget gress. Harry Toffolo er ute med karantene.

Nyopprykkede Wycombe har som ventet fått det tøft. Ligger helt sist med 16 poeng og har hele 12 poeng opp til sikker plass. Med 27 spilte kamper er det kun 21 kamper igjen. Kun en seier på de ti siste seriekampene (1-2-7) og tallene er egentlig enda verre på bortebane med 1-2-10 totalt.

Huddersfield må være en sterk favoritt i denne og blir en av våre sikre på lørdagskupongen. H.

11. Cardiff - Coventry

Det var ikke stormende jubel da 62 år gamle Mick McCarthy ble hentet inn som ny managaer i Cardiff i januar. Den tidligere landslagssjefen til Irland har imidlertid løftet Cardiff som står med 2-2-0 på sine seriekamper under McCarthy. Har avansert til 11. plass på tabellen og står med 37 poeng. Det er åtte poeng opp til Bournemouth på 6. plass. Normalt hjemmesterke Cardiff har faktisk ikke bedre enn 4-3-7 hjemme denne sesongen. 1-1 mot Millwall i den ene spilte hjemmekampen under McCarthy.

Coventry gjør det klart best hjemme (spiller hjemmekampene sine på Birminghams St. Andrews) og står med 5-6-3 der. Ikke like bøse på bortebane der kun to av fjorten kamper er vunnet (2-4-8). Ligger på 19. plass med 31 poeng og har kun tre poeng ned til Derby under streken. Ustabile 2-2-2 på de seks siste seriekampene.

Vi nøyer oss med HU både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Rotherham - Queens Park Rangers

Kampen er avlyst grunnet vanskelig baneforhold og vil bli trukket. Folkerekke viser tegnfordelingen 34-29-37. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

