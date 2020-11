18-åringen er i søkelyset til Real Madrid og Manchester United

Eduardo Camavinga (18) er en av de hotteste spillerne i Europa. I kveld er han tilbake hos Rennes.

Det er ikke rart at storklubbene i Europa ligger langflate etter Rennes' talentfulle midtbanespiller.

Camavinga ble Frankrikes yngste målscorer på over hundre år da han scoret på et frekt brassespark etter bare ni minutter i privatlandskampen mot Ukraina i starten av oktober. I en alder av 17 år og elleve måneder ble Rennes-talentet Frankrikes nest yngste målscorer i historien - for 106 år siden scoret Maurice Gastiger for Frankrike mot Sveits. Han var 17 år og fem måneder i mars 1914.

Det hører med til historien at Camavinga spilte sin første kamp fra start for det franske landslaget, og Frankrike vant kampen 7-1! Etter kampen fikk unggutten ifølge Manchester Evening News skryt av Paul Pogba.

Ifølge den spanske sportsavisen Marca er Ole Gunnar Soskjærs Manchester United, Real Madrid eller PSG neste stoppested for Rennes' vidunderbarn. Den spanske avisen skriver at Rennes krever over 780 millioner kroner for 18-åringen som har blitt sammenlignet med Pau Pogba.

Også Juventus har også medt seg på i kampen om stortalentet, ifølge goal.com.

En skade gjorde at Camavinga ikke var i den franske troppen ti andskampene i november, men tenåringen har brukt de siste par ukene til å skaffe seg førerkort. Fredag skal han styre Rennes til seier mot Bordeaux.

Rennes - Bordeaux 1,80 - 3,20 - 4,10 H (spillestopp kl 1855)

Fransk, Ligue 1. Landslagspausen kom på et gunstig tidspunkt for Rennes, som tapte 0-3 borte mot Paris St. Germain for to uker siden. Tapet på Parc Des Princes kom bare tre dager etter 0-3-tapet mot Chesea i Champions League.

Vidunderbarnet er tilbake

Som mange ventet, har Rennes fått problemer med å hevde seg i Europa. De har kun tatt ett poeng på de tre første kampene i Champions League, men det tette kampprogrammet går også utover resutatene i den hjemlige ligaen.

Rennes vant fire av de fem første kampene i igue 1, men de står nå med kun én seier på de fem siste kampene. Eduardo Camavinga er friskmeldt og er ventet å starte kampen mot Bordeaux. Han har ikke spilt de to siste ligakampene for Rennes. Med det nye stjerneskuddet på plass vil Rennes være betydelig forsterket offensivt.

Eduardo Camavinga etter å ha scoret for Rennes mot Montpellier i august. Det er det eneste målet til Rennes-kometen denne sesongen. Foto: David Vincent (AP)

Venstrebacken Dalbert, som var suspendert i Champions League, er også høyst trolig tibake i startelleveren.

Sterke på hjemmebane

Rennes ligger på tredjeplass på tabellen, ett poeng bak tabeltoer Lille og seks poeng bak serieleder PSG. De skal ha gode muligheter mot Bordeaux som igger på tovteplass. Formen til gjestene fra vinbyen er svak. De har tapt tre av de fire siste kampene, og de står med tre bortetap på rad før kampen på Roazhon Park.

Ikke nok med det. De har sluppet inn tre mål i snitt på de tre siste bortekampene. Nå ska de møte et Rennes-lag de ikke sått på bortebane i igaen på syv år.

Rennes og Camavinga er sterke på hjemmebane, hvor de står med 3-1-1 så langt denne sesongen. De har også vunnet de tre siste hjemmekampene mot Bordeaux, og vi tror at Julian Stephans lag tar en ny seier i fredagens.1,80 i odds på hjemmelaget er ok.

