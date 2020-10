2 millioner til Extra-kandidaten

En ellers så grå tirsdag på tampen av oktober, ble langt lysere for en kvinne fra Saltdal i Nordland. Hun gikk helt til topps som Extra-kandidat.

Tirsdag 27. oktober blir stående som en merkedag for Saltdals-kvinnen. Hun ble i løpet av kvelden 2 millioner kroner rikere.

Spillefrist tirsdager kl. 17.00.

At det går an

- Å herregud. At det går an, var kvinnens første reaksjon.

Hun ble ringt fra Hamar i forkant av TV-sendingen og fikk vite at hun var trukket ut som Extra-kandidat. Kvinnen var ikke med på trekningen selv, men fra sofaen kunne hun se at tre av de trukne tallene matchet hennes spillebrett. Dermed spratt kvinnen til øverste nivå, der 2 millioner kroner ventet.

Svett og skjelven

Det var en andpusten vinner som svarte da Norsk Tipping ringte tilbake etter TV-trekningen.

- Jeg er helt satt ut. For en fantastisk dag. Jeg har ikke ord.

68-åringen og mannen hadde klart å roe seg med kvinnefotball etter den første oppringningen før TV-sendingen. Men da millionpremien var et faktum steg stemningen i taket.

- Mannen min reagerte nesten sterkere enn meg. Han ble helt svett og skjelven, humrer kvinnen.

- Nå nærmer det seg jul og det vanker nok litt ekstra julegaver på barna i år. I kveld tar vi oss et glass hver. Så tar vi feiringen litt senere, avslutter den fornøyde Extra-vinneren, som ønsker å være anonym.

Tirsdagens Extra-vinnere

Flere spillere kunne glede seg over gode premier den siste tirsdagen i oktober.

Første bilde

To spillere fylte første bildet og vant dermed 41 295 kroner hver.

Kvinne fra Rana i Nordland. Kupongen ble kjøpt hos Bunnpris Langmoheia, Rana.

Kvinne fra Halden i Viken. Kupongen ble kjøpt på mobil.

Første ramme

Seks spillere fylte første ramme og vant 22 940 kroner hver.

Kvinne fra Ringsaker i Innlandet. Kupongen ble kjøpt hos Extra Brumunddal.

Kvinne fra Nesseby i Troms og Finnmark. Kupongen ble kjøpt hos Extra Tana.

Mann fra Namsos i Trøndelag. Kupongen ble kjøpt på mobil.

Mann fra Bergen i Vestland. Kupongen ble kjøpt på mobil.

Kvinne fra Hamarøy i Nordland. Kupongen ble ble kjøpt hos Spar Drag, Hamarøy.

Mann fra Hjelmeland i Rogaland. Kupongen ble kjøpt på nett.

Første brett

To spillere fylte første brett og vant dermed 192 720 kroner hver.

Mann fra Gildeskål i Nordland. Kupongen ble kjøpt hos Coop Marked Nygårdsjøen, Gildeskål.

Kvinne fra Volda i Møre og Romsdal. Kupongen ble kjøpt hos Spar Hornindal, Volda.

Extra-sjansen

Extrasjanse-potten, på 100 000 kroner, ble denne gangen fordelt på to vinnere som får 50 000 kroner hver.

Kvinne fra Hammerfest i Troms og Finnmark. Kupongen ble kjøpt på mobil,

Mann fra Ålesund i Møre og Romsdal. Kupongen ble kjøpt på mobil.

Spillefrist tirsdager kl. 17.00.

Vinnersjanse Extra

Vinnersjanse for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360 000 per kupong. Utdypende: Vinnersjanse for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360 000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersjansen ca. 1:360 000 per kupong.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr