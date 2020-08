24-åring vant 20 000 kroner i måneden i 20 år

En uke før 25-årsdagen vant mannen fra Verdal toppremien i Flax for livet. Til han er godt opp i 40-årene, vil 20 000 kroner tikke inn på konto hver måned.

Den unge mannen fra Verdal leste fredag om Stjørdal-mannen som vant 5 000 kroner i måneden i 5 år, og tenkte at han skulle teste ut et lodd selv.

- Ventet en time for å se om det stemte

- Jeg kjøpte loddet på mobilen, skrapte og plutselig sto det gratulerer og sånn. Det var helt uvirkelig å se. Hjernen kobla ut, så jeg la telefonen fra meg og venta en time for å se om det fortsatt stemte. Det så det ut til, så da ringte jeg kundeservice for å være helt sikker. Da begynte det å synke inn, sa 24-åringen til Norsk Tipping mandag formiddag.

Beviset på mobilen

Det var ikke kun vinneren som måtte overbevises om at gevinsten stemte.

Verdalingen var sammen med samboer og svigers, og de var overbevist om at han tulla.

- Men da de fikk se beviset på mobilen, ble det skåling, ja, gliste den nybakte storvinneren.

Bursdagsgave

- Det føles som en drøm, og jeg tror ikke det helt har gått opp for meg. Vi kjøpte hus i fjor og venter vårt første barn, så det kunne ikke passe bedre med 20 000 kroner ekstra i måneden, sa 24-åringen, som fyller 25 om kort tid.

- Det var litt av en bursdagsgave, kan du si, sa han til Norsk Tipping.

I likhet med alle premier i Norsk Tippings spill er selvsagt Flax for livet-premien skattefri. Og med tanke på at utbetalingen strekker seg inn i fremtiden, blir premiebeløpet indeksregulert hvert år.

20 000 kroner i måneden fram til rett før 45-årsdagen



Premien er 20 000 kroner i måneden i 20 år. Det tilsvarer til sammen 4,8 millioner kroner.

Den 20. september i år får verdalingen den første utbetalingen på 20 000 kroner. Så fortsetter det med penger inn på konto den 20. i 239 måneder til - helt fram til august 2040. Rett etterpå kan mannen feire sin 45-årsdag.

Vinnersannsynlighet Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersannsynlighet.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersannsynligheten for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersannsynligheten for toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersannsynligheten for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersannsynligheten er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)