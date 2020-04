27-åring vant 2,1 millioner

John Alexander Storø ble lørdag den første tippemillionæren i nye Orkland kommune.

Lørdag fikk John Alexander Storø fra Orkland telefonen som alle venter på. 27-åring ble lørdagens Joker-kandidat. Han hadde allerede sikret seg inngangssummen på 436 000 kroner. På toppen av premiestigen ventet over 2,1 millioner kroner.

John Alexander var på vei hjem fra en seks timers fjelltur med familien da spillseslakept på Hamar tok kontakt.

- Så fantastisk, dette var veldig artig, sa han til Norsk Tipping.

April er en lykkemåned

Det ble en drømmedag for 27-åringen fra Trøndelag som gjorde de riktige valgene og klatret til topps av premiestigen og stakk av med nøyaktig 2 181 000 kroner. Dermed ble han tidenes første tippemillionær fra den nye kommunen i Trøndelag. Orkland er en kommune i Trøndelag som ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Orkdal, Meldal, Agdenes og en del av Snillfjord kommune.

27-åringen ble den andre millionvinneren fra distriktet. En kvinne fra Agdenes vant 1,3 millioner i 2013. Tilfeldighetene vi ha det til at hun også vant i april-måned.

- Nå blir det både sjampanje og hus. Jeg må innrømme at jeg er litt skjelven nå, men det er veldig artig. Det er ikke hver dag en vinner over to millioner, sa den ferske Joker-millionæren til Norsk Tipping.

